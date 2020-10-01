Жээнбеков: Мы - страна экологически чистой продукции и чистой энергии

30 сентября, в Нью-Йорке на Саммите по биоразнообразию, организованном в рамках 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков выступил с видеопосланием.

Приводим полный текст выступления Главы государства:

"Уважаемый Председатель,

Дамы и господа,

Важной частью внешней политики Кыргызской Республики является продвижение экологической дипломатии и "зелёной" экономики.

Мы - страна экологически чистой продукции и чистой энергии.

В ноябре прошлого года Кыргызстан ратифицировал Парижское соглашение об изменении климата. Наша страна ориентирована на постепенное сокращение потребления традиционных источников энергии.

Кыргызстан активно поддерживает международные инициативы в сфере экологии и продвигает свои собственные.

Прежде всего это:

- учреждение Международных саммитов по сохранению снежного барса;

- обновление резолюции по предотвращению радиационной угрозы в Центральной Азии;

- проведение Международного года гор и создание Группы друзей горных стран.

Уважаемый Председатель!

В рамках текущей сессии Генеральной Ассамблеи Кыргызская Республика внесет следующий проект резолюции по сохранению мирового биоразнообразия: "Природа не знает границ: трансграничное сотрудничество - ключевой фактор в сохранении и устойчивом использовании биоразнообразия".

Основной упор мы сделали на укрепление международного сотрудничества в таких сферах как:

- сохранение биоразнообразия и здоровых экосистем;

- развитие трансграничного сотрудничества в сфере биоразнообразия;

- применение принципов "зеленой экономики" для

достижения устойчивого развития;

- а также выработка инициатив в области регионального сотрудничества для

устойчивого использования биоразнообразия.

В проекте нашего документа отражены итоги Тринадцатой Конференции Сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов и ее Декларации.

Он получил одобрение глобальных экологических организаций. Среди них Всемирный фонд охраны дикой природы, Конвенция ООН по биоразнообразию, ЮНЕП, Рамсарская конвенция, Немецкий союз охраны природы.

Выражаю надежду, что наша резолюция получит самую широкую поддержку государств-членов и институтов ООН.

Дамы и господа,

Кыргызская Республика продолжит поддерживать международные усилия в сфере биоразнообразия и защиты окружающей среды. Уверен, что озвученные идеи и предложения помогут в решении нынешних экологических проблем.

Будущее природы нашей планеты и сохранение ее биоразнообразия в наших руках.

Благодарю за внимание".