В Узбекистане мужчина оставил на прилавке рынка двухмесячную дочь

В Узбекистане 32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставил свою двухмесячную дочь на рынке на прилавке продавщицам, а сам ушёл в неизвестном направлении, пишет издание NUR.UZ

Как отмечается, сотрудники, дежурившие на территории рынка, доставили младенца в ОВД №9.

- Отца ребенка нашли и доставили в отдел внутренних дел. Он сообщил, что весной этого года приехал в Ташкент со своей супругой Наргизой М. в поисках работы. Они столкнулись с проблемой поиска жилья, вследствие чего возникли семейные разногласия. После очередного конфликта супруга оставила ему ребёнка, а сама скрылась в неизвестном направлении. На текущий момент он не осведомлен о ее местонахождении, и не знает, как с ней связаться, - говорится в информации.

Вскоре правоохранители нашли и мать ребёнка. Она жила в другой области у знакомых семьи. На вопрос о причинах оставления ребёнка женщина ответила, что её беспокоили проблемы в общении с супругом, а также отсутствие жилья. Женщина попросила помочь ей вернуться в Сурхандарьинскую область.

- В настоящее время ее и малышку отправили домой, - отмечается в сообщении.