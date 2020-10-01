Казахстан и Кыргызстан не помогут Армении в Карабахском конфликте?

У Казахстана и Кыргызстана в нынешних условиях нет причин приходить на подмогу Армении в Карабахском конфликте, как члену ОДКБ, пишет "Дикая Азия".

По мнению издания, отношения стран с Азербайджаном довольно тесные, и тюркские республики могут, и вероятно имеют отличные от России взгляды на сложившуюся ситуацию.

- В рамках тюркского мира, Кыргызстан и Казахстан больше склоняются к Азербайджану, как с точки зрения экономических и политических отношений. Сюда входит и раздел между Казахстаном и Азербайджаном Каспийского моря. Если Кремль и будет пытаться урегулировать конфликт, то вряд ли через договор о коллективной безопасности. В любом союзе, должно учитываться мнение каждой страны-участницы, и если РФ не будет принимать во внимание, допустим, отрицательное мнение Кыргызстана и Казахстана, - отмечает автор.