Microsoft обвинил Россию в большинстве кибератак

За последние два года корпорация Microsoft зафиксировала более 13 тысяч уведомлений о хакерских атаках, санкционированных на уровне государства. Большинство из них приходится на Россию, говорится в докладе корпорации.

Большинство хакерских атак, санкционированных на уровне государства, в последние два года исходили от России, Ирана, Китая и КНДР, сообщила корпорация Microsoft в своем ежегодном докладе о цифровой безопасности, обнародованном во вторник, 29 сентября. В документе отмечается, что к такому выводу компания пришла путем отслеживания кибератак, осуществляемых под покровительством властей, с целью защитить сервисы и клиентов Microsoft, пишет немецкая DW.

"Когда клиент (организация или индивидуальный владелец аккаунта) становится мишенью или подвергается действиям хакеров, спонсируемых властями, мы доставляем клиенту уведомление об атаке, санкционированной на государственном уровне (NSN). За последние два года Microsoft доставил более 13 тысяч таких уведомлений. Самый высокий процент сообщений об атаках, санкционированных на государственном уровне, был вызван действиями России, за ней следуют Иран, Китай, КНДР и другие страны", - говорится в докладе корпорации.

- Ранее специалисты Microsoft пришли к выводу, что хакеры из России, Ирана и Китая предпринимают активные попытки вмешаться в предстоящие выборы в США. "Сегодня мы сообщаем о действиях, явно показывающих, что иностранные группы активизируются в связи с выборами 2020 года", - отметили тогда в Microsoft. По данным компании, на хакеров из РФ приходятся кибератаки против более чем 200 организаций. "Многие из них прямо или косвенно имеют отношение к выборам в США и к связанным с политикой организациям в Европе", - подчеркивают в Microsoft. При этом в США мишенями взломщиков становятся как демократы, так и республиканцы, - отмечается в статье немецкого издания.

В компании также зафиксировали кибератаки из Китая и Ирана, которые тоже направлены на вмешательство в американские выборы. В Microsoft не стали давать оценку, какая из этих стран представляет наибольшую угрозу для выборов 2020 года в США. По данным Microsoft, большинство кибератак специалистам компании удалось отразить.