Деньги на парту! Даже при онлайн–учебе?

Каждый год родители учеников жалуются на поборы в школах. Это продолжается и сейчас, несмотря на то, что обучение для большинства школьников проводится в онлайн–режиме. Корреспондент "ВБ" выясняла, что чиновники и родители думают про все эти добровольно–принудительные сборы.

Плати, а то затравят

Несмотря на регулярно декларируемые запреты правительства и Минобразования, денежные сборы в школах искоренить пока не удается. Практически во всех столичных школах работают общественные родительские фонды, которые собирают деньги на охрану, уборку классов, в общешкольные и индивидуально–классные копилки.

Многие родители негативно относятся к таким сборам, называя их "настоящими поборами", потому что их буквально вынуждают подписывать соглашения об этом.

- Перевели сына в новую школу. Хотя она по месту прописки, все равно запросили 5 тысяч сомов. Заплатила, иначе в школу не брали. Сказали, что это ежегодный взнос - на нужды школы! Затем еще одну тысячу сомов в школьный фонд на учебники, канцелярию, охрану, еще одну тысячу - в классную копилку для ремонта в классе, на праздники или подарки детям. Зачем это делают, если наши дети находятся дома? В этом году я купила сыну телефон, нужно обновить компьютер. Ведь никто не помогает нам с удаленным обучением, - возмущается воспитывающая сына–пятиклассника Мария.

- Когда–нибудь прекратятся поборы в школе? То на телевизоры, то на видеокамеры, то на кондиционеры, то на компьютер, то на ремонт класса и школы, то на ноутбук для учителя! У нас в школе оплата в фонд в год 7 тысяч сомов в год плюс отдельно ремонт школы и класса. Платим, конечно. Не дашь деньги - затравят ребенка, вот этого и боятся родители, - считает Алия, мать другого школьника.

Нередко родители считают, что жаловаться куда–либо, как правило, бесполезно. Поэтому им проще отдать требуемую сумму на приобретение ноутбука для преподавателя, чем сделать из ребенка изгоя среди одноклассников.

И вообще немало родителей, готовых поддержать школу, где учится их чадо.

- Наверное, все зависит от попечительского совета. У нас выходит в общем 5 тысяч сомов в год. Но при этом в школе все делается, в каждом классе есть принтер, компьютер, интерактивная доска, проектор. Если хотите учиться в хорошей, красивой школе, куда приятно ходить придется помогать! - считает родительница по имени Малика.

Естественно, что работники образования в откровенных беседах сетуют на свои нужды. Педагоги обычно в один голос уверяют, что школе будет очень сложно держаться на плаву без спонсорской помощи. Та же доплата учителям из школьных фондов помогает хотя бы слегка стимулировать педагогов.

- Нам необходимо купить журнал и заламинировать его обложку, оформить красивые качественные стенды, закупить бумагу, ручки, карандаши, мел, тряпку для досок. Чтобы записать уроки на телефон, он тоже должен быть хороший. Нам приходится просить родителей сдать деньги в школьный фонд. Однако некоторые родители считают, что это не их проблемы, ведь они ходят в государственную школу, а не в частную. Но тогда получается замкнутый круг, - жалуется корреспонденту "ВБ" учительница одной из столичных школ.

Коррупция или помощь?

Из–за участившихся сообщений о незаконных поборах в школах, которые все чаще появляются в социальных сетях, мэрия Бишкека решила организовать рейд по столичным общеобразовательным учреждениям. Журналисты и чиновники посетили школы № 17, 61 и 70.

Во всех этих общеобразовательных учреждениях руководство утверждает, что взносы исключительно добровольные.

Директор столичной школы–лицея № 61 Юрий Низовский рассказал, что сборы с родителей действительно есть, но само учебное заведение не имеет к ним никакого отношения.

- Сборы если есть, то это не в самой школе. У нас есть общественное объединение "Жардам". Там свое руководство. Учитель к родительским деньгам не прикасается. А если такое всплывает, мы принимаем жесткие меры, - сказал он.

Директор также подчеркнул, что внутреннее наполнение школы вплоть до закупки мела, а также материальная поддержка учителей идут за счет фонда. Городское управление образования помогает лишь оплачивать коммунальные услуги.

В школе–гимназии № 17 создали ОО "Пушкинист", где существует ежемесячный взнос - 450 сомов. Собранные деньги уходят на доплаты учителям, охране, техничке. Ежемесячно здесь на доплату педагогам уходит около 500 тысяч сомов.

По словам директора школы Гульнары Сидаметовой, никто не принуждает родителей вносить деньги в фонд. Все идет на добровольной основе. Есть льготники, которые ничего не платят. В школе есть и родители, которые отказались платить членские взносы. Есть многодетные, малообеспеченные, из социально незащищенных слоев семьи - они освобождены от взносов.

Сейчас, во время онлайн–обучения, сборы в школах обосновывают тем, что учителя работают в стенах общеобразовательного учреждения плюс проводится санобработка здания.

- Со всем, что нужно для школы, мы обращаемся к родителям, правление рассматривает наши ходатайства, можно ли помочь школе, и принимает конкретные решения. В каждом кабинете есть компьютер и проектор. Поэтому все наши учителя проводят онлайн–уроки, находясь в школе, - говорит директор 17 школы.

- Все должны понять, что как было раньше не будет. Да, Конституция гарантирует бесплатное образование, учитель преподает бесплатно, но родители помогают содержать школы. Мы давно говорим, что пора честно признаться, что школа сама выживает, государство на 100 процентов не может ее содержать, - считает директор Сидаметова.

Директор гимназии № 70 Чолпон Джунушова рассказала, как строится сотрудничество с родителями в их школе.

- Мы сотрудничаем с фондом "Родительская забота", у нас заключено соглашение, в котором прописаны все статьи расходов. Фондом было принято решение собирать в месяц 75 сомов на охрану и столько же - на уборку. Родительский фонд является юридически независимой организацией и подотчетности мне не имеет. Если учителю необходимо что–то приобрести в класс, они пишут заявку на мое имя, мы рассматриваем и принимаем решение - просить купить какую–то технику. Я, как директор, оформляю ходатайство в фонд, где родители решают, приобретают и потом приносят нам по заявке технику, - сказала Джунушова.

Член правления фонда и отец четырех школьников Альберт Рыскулов заверил, что родители несут в школу деньги исключительно на добровольной основе. За этот год, по сведениям Рыскулова, школьный фонд собрал совсем небольшую сумму.

Чиновники отгородились

В прошлом году министр образования и науки Каныбек Исаков издал приказ о том, что учителя и директора школ не должны вмешиваться в работу фондов и попечительских советов.

Несмотря на приказ, особых изменений в деятельности всех этих объединений не видно. Неужели все и всегда были независимыми?

В министерстве пришли к мнению, что конфликты возникают там, где нет прозрачности в сборе и распределении средств.

Поэтому в нынешнем феврале Минобраз заявил, что разработал модуль, который должен помочь родителям отслеживать движение средств родительских фондов. Эту новацию обещали разместить на сайте электронной записи в школы, а также на сайтах каждой из школ. Здесь должны были отображаться приход и расход средств родителей.

Прошло больше полугода. Корреспондент "ВБ" решила заглянуть на сайт, но не обнаружила там ни одного отчета о приходах и расходах. Выходит, министерская идея оказалась мыльным пузырем?

- Эта компьютерная разработка существует, и мы ее предложили общественным фондам, но многие родители и председатели фондов сопротивляются, говорят: "Это наши деньги, вы не имеете права вмешиваться!" - сообщила корреспонденту "ВБ" ведущий специалист управления дошкольного, общего среднего и внешкольного образования Минобразования Гульшан Абдылдаева.

По словам специалиста, государственные органы не имеют права проверять общественные фонды.

- Мы проводили анализ по нуждам школ совместно с мэрией. Выяснилось, что многие директора элементарно не обращаются за помощью к органам местного самоуправления. Мэрией выделяется достаточно средств на содержание школ, но директора почему–то не требуют то, что им положено. Возможно, нужно еще обучать руководителей школ, проводить анализ и оформлять заявки, - считает специалист Минообраза.

По словам чиновницы, требуются механизмы и поправки в законы, которые бы позволил регулировать поступление внебюджетных средств. Сейчас специалистами Минобразования и Фонда Ага Хана ведется исследование по деятельности общественных фондов и попечительских советов. Задача аналитиков - выявить пробелы в законах в этой сфере. Однако из–за пандемии исследование сильно затормозилось.

Гульшан Абдылдаева также отметила, что во время онлайн–обучения фонды не должны требовать средства, ведь ребенок находится не в школе.

- Тем более если родители по какой–либо причине отказывается давать деньги, то их не имеют права принуждать. Возможно, этот родитель может оказать другую посильную помощь, например, у него руки золотые и он может помочь с ремонтом. Мы требуем, чтобы директора или администрации школы привлекали меценатов. Такая практика существует в регионах. Нередко бывшие выпускники оказывают помощь, помогают покупать компьютеры, обновляют парты и учебники, - рассказывает чиновница.

совет юриста

Владимир Плужник, руководитель юридического центра "ВИГЕНС":

- Очевидно, что деньги собирают не от хорошей жизни, они нужны, чтобы обеспечить нормальный образовательный процесс. При этом все мы знаем, что есть вполне добросовестные организации, которые очень помогают школе, но есть и те, кто буквально наживается на школьных поборах. Чтобы искоренить такое положение дел, родителям необходимо глубже интересоваться школой и задавать порой неудобные вопросы.

В некоторых учебных заведениях родителям предлагают стать членами того или иного общественного объединения (ОО).

Никаких общественных объединений при школах не существует. Это миф. Любое общественное объединение - это отдельное от школы юридическое лицо и функционирует независимо от школы. Проверить расходы объединения каждый родитель имеет право, согласно процедуре, указанной в уставе данного ОО. Устав всегда можно запросить в органе юстиции, в котором это объединение было зарегистрировано, например на сайте Министерства юстиции.

А вот сам текст устава придется запрашивать письменно, получить его можно через 10–14 дней. Вот в этом документе и окажется прописано, как вы имеете право получить информацию о расходах. Добросовестные объединения предоставляют отчеты в открытом доступе.

В некоторых учебных заведениях родителям учеников предлагается сдать деньги в общественный фонд. Это также отдельное юридическое лицо, но уже без обязательного членства. Деньги, оплаченные в фонд, распределяются председателем фонда или иным его структурным подразделением, согласно уставу, по своему усмотрению, без согласования с вносителем денежных средств.

Проверить, куда и кому вы оплачиваете деньги через банк, достаточно легко: загляните в текст банковской квитанции по оплате, в ней и указано, в какую организацию вы оплачиваете: школе - за дополнительное образование, в общественный фонд или общественное объединение.

Кстати, оплата в общественный фонд - дело сугубо добровольное, и никак иначе, - поясняет Плужник.