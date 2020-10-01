Погода
$ 79.45 - 79.75
€ 92.85 - 94.05

В России подготовились к выборам в Жогорку Кенеш

138  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Многие граждане Кыргызстана, находящиеся в России, намерены принять участие в выборах в парламент республики – Жогорку Кенеш. И приняли вместе с сотрудниками дипучреждений КР в РФ участие в подготовке к важному для страны событию, которое состоится 4 октября.

"Свой вклад в эту подготовку постарались внести кыргызские общественные организации, созданные по земляческому принципу, то есть, выходцами из тех или иных районов, городов Кыргызстана. Некоторые из их представителей выступили в качестве волонтеров. А некоторые, являясь членами партий, участвующих в выборах, занялись агитационной деятельностью, призывая голосовать за своих кандидатов. Такая работа проводится в ряде российских регионах, где находится немало граждан Кыргызстана, в том числе трудовых мигрантов, студентов", - рассказал президент Общероссийского Кыргызского конгресса Кубанычбек Кожоев.

"Соотечественники с кыргызским гражданством вошли также в участковые избирательные комиссии, которые будут действовать на избирательных участках в России. Наши пожелания – чтобы выборы в Жогорку Кенеш прошли успешно, и парламент страны пополнили достойные люди, ответственные за родную республику и способные принести ей реальную пользу", - подчеркнул глава ОКК.

"Считаем очень важным, что Центризбирком Кыргызстана разрешил открыть при посольстве в Москве три избирательных участка. Традиционно здесь создавался один участок, появление в этом году вначале еще одного стало важным событием. И на каком-то этапе казалось, что этого достаточно, с учетом потенциальных избирателей - граждан Кыргызстана, сдавших биометрию, и ставших на консульский учет. Таких набралось около 4 тысяч человек. Однако их количество продолжало расти, и тогда стало понятно, что необходим еще один участок. Ведь Москва и Подмосковье - это российские регионы, где сосредоточено наибольшее количество соотечественников в России", - говорит председатель Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров.

По его словам, здесь в избирательные комиссии также вошли представители диаспоры. Каждая комиссия включает по 12-13 человек, это люди, пользующиеся уважением среди соотечественников, их доверием. Все прошли требуемую подготовку, а сами участки оснащены необходимым оборудованием. "Надеемся, выборы депутатов Жогорку Кенеша и в России пройдут на должном уровне!" – резюмировал Аттокуров.

Участие в подготовке к голосованию приняли и специальные мобильные группы. Они были сформированы ЦИК КР во взаимодействии с Министерством иностранных дел и Государственной регистрационной службой Кыргызстана. И призваны оказать помощь в реализации избирательных прав сограждан, проживающих или находящихся за рубежом, информировании их о процедурах, связанных с участием в парламентских выборах. В России такие группы побывали в ряде городов, включая столицу.

Напомним, что для кыргызстанцев за рубежом в этот раз организовано 46 избирательных участков. В России – 12, помимо посольства в Москве – в зданиях генеральных консульств КР в Екатеринбурге и Новосибирске, канцелярий посольства в Санкт-Петербурге, Красноярске, Владивостоке, Якутске, Иркутске, Сургуте и Южно-Сахалинске.

В российской столице три упомянутых участка разместились соответственно в зданиях консульского отдела посольства и его кафе, а также во внутреннем дворе дипмиссии. Для того, чтобы пройти к ним, возле посольства в день выборов установят знаки передвижения. При необходимости, как заявлено, на помощь придут сами дипломаты и волонтеры из числа представителей диаспоры, которые будут находиться на местах. Поддержание общественного порядка на всех участках в РФ будут обеспечены силами местных правоохранительных органов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392498
Теги:
миграция, посольство, Россия, Москва, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  