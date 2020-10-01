В России подготовились к выборам в Жогорку Кенеш

Многие граждане Кыргызстана, находящиеся в России, намерены принять участие в выборах в парламент республики – Жогорку Кенеш. И приняли вместе с сотрудниками дипучреждений КР в РФ участие в подготовке к важному для страны событию, которое состоится 4 октября.

"Свой вклад в эту подготовку постарались внести кыргызские общественные организации, созданные по земляческому принципу, то есть, выходцами из тех или иных районов, городов Кыргызстана. Некоторые из их представителей выступили в качестве волонтеров. А некоторые, являясь членами партий, участвующих в выборах, занялись агитационной деятельностью, призывая голосовать за своих кандидатов. Такая работа проводится в ряде российских регионах, где находится немало граждан Кыргызстана, в том числе трудовых мигрантов, студентов", - рассказал президент Общероссийского Кыргызского конгресса Кубанычбек Кожоев.

"Соотечественники с кыргызским гражданством вошли также в участковые избирательные комиссии, которые будут действовать на избирательных участках в России. Наши пожелания – чтобы выборы в Жогорку Кенеш прошли успешно, и парламент страны пополнили достойные люди, ответственные за родную республику и способные принести ей реальную пользу", - подчеркнул глава ОКК.

"Считаем очень важным, что Центризбирком Кыргызстана разрешил открыть при посольстве в Москве три избирательных участка. Традиционно здесь создавался один участок, появление в этом году вначале еще одного стало важным событием. И на каком-то этапе казалось, что этого достаточно, с учетом потенциальных избирателей - граждан Кыргызстана, сдавших биометрию, и ставших на консульский учет. Таких набралось около 4 тысяч человек. Однако их количество продолжало расти, и тогда стало понятно, что необходим еще один участок. Ведь Москва и Подмосковье - это российские регионы, где сосредоточено наибольшее количество соотечественников в России", - говорит председатель Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров.

По его словам, здесь в избирательные комиссии также вошли представители диаспоры. Каждая комиссия включает по 12-13 человек, это люди, пользующиеся уважением среди соотечественников, их доверием. Все прошли требуемую подготовку, а сами участки оснащены необходимым оборудованием. "Надеемся, выборы депутатов Жогорку Кенеша и в России пройдут на должном уровне!" – резюмировал Аттокуров.

Участие в подготовке к голосованию приняли и специальные мобильные группы. Они были сформированы ЦИК КР во взаимодействии с Министерством иностранных дел и Государственной регистрационной службой Кыргызстана. И призваны оказать помощь в реализации избирательных прав сограждан, проживающих или находящихся за рубежом, информировании их о процедурах, связанных с участием в парламентских выборах. В России такие группы побывали в ряде городов, включая столицу.

Напомним, что для кыргызстанцев за рубежом в этот раз организовано 46 избирательных участков. В России – 12, помимо посольства в Москве – в зданиях генеральных консульств КР в Екатеринбурге и Новосибирске, канцелярий посольства в Санкт-Петербурге, Красноярске, Владивостоке, Якутске, Иркутске, Сургуте и Южно-Сахалинске.

В российской столице три упомянутых участка разместились соответственно в зданиях консульского отдела посольства и его кафе, а также во внутреннем дворе дипмиссии. Для того, чтобы пройти к ним, возле посольства в день выборов установят знаки передвижения. При необходимости, как заявлено, на помощь придут сами дипломаты и волонтеры из числа представителей диаспоры, которые будут находиться на местах. Поддержание общественного порядка на всех участках в РФ будут обеспечены силами местных правоохранительных органов.