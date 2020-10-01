Армения заявила о сбитом армией Карабаха азербайджанском вертолете

В минобороны Армении заявили, что армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбила вертолет ВВС Азербайджана, который упал на территории Ирана, пишет vz.ru.

"Сегодня в южном направлении конфликта Арцаха и Азербайджана, в районе [высоты] Варазатумб (Леле Тепе), подразделения армии обороны Арцаха сбили боевой вертолет ВВС Азербайджана, который потерпел крушение на территории Ирана", – сообщила она в Facebook, ссылаясь на заявление армии Карабаха.

"Первого октября подразделения Армии обороны (Карабаха) на южном участке линии соприкосновения близ высоты Варазатумб (Леле Тепе) сбили боевой вертолет противника, который упал на территорию Ирана", – сообщает ведомство.

Отмечается, что в случившемся нет никакого умысла. В оборонном ведомстве подчеркнули, что подобные случаи неизбежны, поскольку боевые действия ведутся у границ Ирана.

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия делает все, чтобы вывести ситуацию в Нагорном Карабахе из острой фазы, поддерживая контакты как с Азербайджаном, так и с Арменией.

Азербайджан пообещал проводить военную операцию в Карабахе до вывода ВС Армении.