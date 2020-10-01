Кыргызстан вместе со странами СНГ усилит борьбу с коронавирусом

Государства СНГ продолжат наращивать усилия по борьбе с коронавирусом и контролю за его распространением. Это было подчеркнуто на внеочередном заседании Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий стран Содружества от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней.

Участи в заседании, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи, приняли члены Координационного совета от Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана. А также - специалисты Европейского регионального бюро ВОЗ, постоянные полномочные представители государств СНГ и сотрудники Исполнительного комитета Содружества.

О текущей ситуации по COVID-19 коллегам рассказал секретарь Координационного совета, заведующий отделом эпидемиологии Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора Игорь Карнаухов проинформировал участников заседания.

Отмечено, что в настоящее время общее количество случаев заболевания в мире превысило отметку в 31 миллион. Негативная динамика в развитии этого эпидемического процесса наблюдается как в мире, так и в странах СНГ.

Ежедневно наибольший прирост на 100 тыс. населения за последний месяц регистрируется в Молдове, Армении, России (месяцем ранее – в Молдове, Армении, Казахстане). А по количеству случаев на 100 тыс. населения на первом месте находится Армения (1 601 на 100 тыс.), по летальности – Кыргызстан (3,3 процента).

Участники заседания отметили, что всемирное распространение пандемии новой коронавирусной инфекции продолжается. И подчеркнули важность проведения исследования в странах Содружества популяционного иммунитета к COVID-19, а также продолжения оперативного обмена информацией о ситуации в этой области, включая обмен новыми научными данными по эпидемиологии, лабораторной диагностике, лечению, профилактике инфекции. А также высказались за необходимость наращивания усилий по борьбе не только с коронавирусом, но и с другими актуальными и социально значимыми инфекциями.