В Ошской области убит сторонник партии "Республика"

В Ошской области прошлой ночью от ножевых ранений скончался сторонник партии "Республика" Ормон уулу Замир. Об этом сообщает уполномоченный представитель партии Арстан Туржанов.

- От имени лидера и всей команды партии, выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким погибшего. Вместе с ними разделяем их горе и утрату в это трудное время. Напоминаем оппонентам, что нет ничего важнее и ценнее человеческой жизни. Мандат в парламенте не стоит жизни ни одного гражданина!, - говорится в письме.

В пресс-службе УВД Ошской области VB.KG подтвердили, что примерно ночью с 29 на 30 сентября примерно в 4 часа в больницу поступил молодой человек 1996 года рождения с ножевыми ранениями. Он скончался в эту же ночь в реанимационном отделении.

Группа оперативников, выехав на место выяснила, что в эту ночь между друзьями произошла ссора, которая переросла в драку.

-Там находились еще три человека, но они не смогли остановить драку. В итоге один из них нанес шесть ножевых ранений убитому. Сейчас нападавший 1996 года рождения находится в изоляторе временного содержания. Назначены экспертизы, допрошены все свидетели, - прокомментировали в УВД области.

Между тем в правоохранительных органах отрицают, что конфликт имел политическую подоплеку.

- Молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения и ссора произошла из-за того, что один из них обращался к другому без уважения по имени, а не "агай" или "братан", - добавили в пресс-службе.

В милиции подтвердили, что убитый предоставил свой автомобиль для агитационной кампании "Республика".

- Но сам он не участвовал в политике, - подчеркнули в УВД.

Тем временем в партии "Республика" утверждают, что их сторонники в регионах уже не в первый раз подвергаются нападениям и давлению. Ранее в селе Аныш Нарынской области был избит агитатор партии.