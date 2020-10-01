Маски, уроки на свежем воздухе - Боронов о правилах начала учебы в школах

Руководители школ должны взять на себя полную ответственность за соблюдение санитарных норм и приступить к занятиям к 6 октября. Об этом на брифинге 1 октября заявил премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

Он отметил, что работа по активизации учебного процесса в школе в центре внимания правительства.

"Вчера, 30 сентября, в республиканском штабе был рассмотрен этот вопрос и было разрешено возобновить учебный процесс. Но я хотел бы остановиться на ряде условий, на которые стоит обратить внимание", - сказал Боронов.

Это решение касается для учеников 2-6 классов - обучение начинается для них. Остальные классы пока будут учиться в режиме онлайн. Первоклассники, напомним, ходят в школу с начала учебного года на основе установленного алгоритма. Соответствующий алгоритм разработан министерствами образования и здравоохранения и для 2-6 классов.

Ученики 2-6-классов начнут учится с 6 октября при условии:

- школа будет организована по количеству учеников

Если количество учеников до 200 – обучение проходит по утвержденному расписанию (текучесть) в штатном режиме;

В школах с большим количеством учеников обучение будет проводится по гибкому графику.

Если количество детей от 200 до 500 - организуется обычный посменный процесс обучения. 500 и более - посменный процесс обучения с интервалом не менее 2 часов.

Особенности проведения уроков:

С учетом климатических условий на свежем воздухе предлагается проводить занятия по "ОБЖ", "Родиноведению", "Этике", "Физической культуре".

Если есть школы с более чем 500 учениками и без оборудования, то предметы по естественным наукам преподаются в режиме реального времени. Рассматривается дистанционное обучение по гуманитарным предметам.

Еще несколько правил:

в школах не разрешается проводить какие-либо мероприятия, родители и другие люди не допускаются в здание;

внутри зданий существует несколько санитарных требований: например, своевременное проветривание, уборка дезинфицирующими средствами два раза в день и т.д;

при этом школьный двор, его территорию, спортивные площадки, прилегающие к школе постройки нужно регулярно дезинфицировать;

ежедневные проверки всех учеников и сотрудников школы; люди, регулярно контактирующие с детьми (учителя и другой персонал), обязаны носить маску;

необходимо инструктировать детей о мерах профилактики коронавирусной инфекции, личной гигиене, гигиене рук и этикете кашля.

"Еще одна большая проблема в начале учебного процесса - это подготовка к зиме. Органам местного самоуправления уже даны поручения по подготовке школ, детских садов, больниц к предстоящей зиме. Если похолодает, чтобы детей не возить в холодные школы, где они могут заболеть – нужно раньше топить и проводить работы по утеплению окон", - также высказался премьер-министр КР.

По его словам, если в школе будет холодно, то в этой области можно не начинать учебу. Поэтому руководители каждой области и аймака должны сами решать, в каких школах можно начинать учебу.