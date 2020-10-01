Почему в КР подорожали цены на мясо? Ответ Госантимонополии

Госагентством продолжается работа по отслеживанию ценовой ситуации на рынках СЗТ (социально-значимых товаров). В настоящее время на еженедельной основе Госагентством проводится экспресс опрос цен на СЗТ по 64 субпозициям.

При этом, если на момент введения государственного регулирования цен Перечень СЗТ состоял из 14 наименований, то впоследствии он был существенно расширен до 25 позиций.

Примечание: например, если в Перечне мясо указано одним наименованием, то данный пункт разделен на подпункты: мясо говядину, баранину и свинину, а также мясо птицы, т.е. 4 подпункта.

Так в сентябре текущего года по сравнению с августом в среднем по республике повышение цен произошло на следующие СЗТ:

- сахар-песок – на 7,5% (с 42,6 сом/кг до 45,8 сом/кг);

- масло подсолнечное – на 3,9% (с 84,9 сом/л до 88,2 сом/л).

При этом максимальная средняя цена на сахар отмечена по г.Баткен – 55 сом/кг, по г.Талас, г.Ош, г.Жалал-Абад – 51,5 сом/кг, по г.Бишкек цена сложилась на уровне 47,5 сом/кг.

На масло растительное подсолнечное средняя цен достигла максимума по г.Нарын и г.Каракол – 105 сом/л и 102,5 сом/л соответственно. По г.Талас и г.Ош цена достигла 97,5 сом/л, по г.Баткен – 96,5 сом/л. В г.Бишкек средняя цена сложилась на уровне 90 сом/л.

Так как республика является импортозависимой в отношении сахара-песка и подсолнечного масла, повышение цен связано с повышением цен оптовых поставок и ростом курса доллара.

За указанный период также возросли цены на мясо:

- баранину – на 5% (с 352 сом/кг до 370 сом/кг);

- говядину – на 5,8% (с 354 сом/кг до 375 сом/кг).

Цены на мясо баранину достигли максимального уровня по г.Ош – 410 сом/кг и г.Жалал-Абад – 405 сом/кг. В г.Бишкек средняя цена сложилась н уровне 370 сом/кг.

Аналогичная ситуация по мясу говядине:

по г.Ош и г.Жалал-Абад – 410 сом/кг;

по г.Баткен – 390 сом/кг;

по г.Бишкек – 395 сом/кг.

О наметившейся тенденции повышения цен на мясо были уведомлены Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и Министерство экономики Кыргызской Республики. Так как в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики "О государственном регулировании цен на отдельные виды социально значимых товаров" от 22 апреля 2009 года №242:

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики:

- осуществляет постоянный мониторинг отпускных цен на основные виды социально значимых товаров;

- еженедельно представляет соответствующую информацию в Министерство экономики Кыргызской Республики.

Полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях, местные государственные администрации и мэрии городов Бишкек и Ош:

- отслеживают ситуацию на рынках по реализации основных социально значимых товаров, в том числе на основе сведений мэрий городов областного значения и айыл окмоту;

- в случае повышения цен на социально значимые товары на 20 и более процентов в течение месяца вносят в Министерство экономики Кыргызской Республики предложения о сдерживании цен на эти товары.

Министерство экономики Кыргызской Республики по результатам мониторинга, анализов предложений, внесенных полномочными представителями Правительства Кыргызской Республики в областях, местными государственными администрациями и органами местного самоуправления, проверок, проводимых соответствующими уполномоченными государственными органами, вносит предложения в Правительство Кыргызской Республики - о введении или прекращении государственного регулирования цен на отдельные виды товаров (СЗТ), если рост цен составляет 20 и более процентов в течение месяца и в Совет по продовольственной безопасности Кыргызской Республики – о введении или прекращении государственного регулирования цен на продовольственные товары, включенные в Перечень, в случае угрозы кризиса.

В случае введения Правительством Кыргызской Республики государственного регулирования цен на СЗП, Госагентством устанавливаются цены. При этом, контроль за соблюдением Порядка государственного регулирования цен на социально значимые товары возложен на Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовую полицию), Государственную налоговую службу при Правительстве Кыргызской Республики, Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики.

Пресс служба антимонопольного органа