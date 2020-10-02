На пике кризиса не время добивать бизнес

Холодильник непременно победит телевизор. Смысл этого высказывания в том, что для убеждения голодного человека пропаганды, агитации и пустых политических речей недостаточно. Понимают ли это кандидаты партий, рвущихся сегодня в парламент?

ВВП падает

И тем не менее главная тема сегодня - выборы в ЖК. Активно обсуждаются вопросы, как распределятся голоса избирателей и не попытаются ли проигравшие взять власть в свои руки революционным путем.

Однако народные волнения, на которые могут попытаться сделать ставку третьи силы, почти невозможны при отсутствии экономических предпосылок. Сегодня такие предпосылки имеются, поскольку экономика в результате пандемии просела, как и благосостояние простых людей. А голодных не трудно вывести на площадь. То есть сейчас политдебаты не так важны, как экономическое восстановление.

Как будет происходить глобальная реабилитация экономики, мы узнаем в ближайшие месяцы. Также довольно скоро мы поймем, насколько глубоко коронакризис поразил экономические структуры нашей республики.

По прогнозам Азиатского банка развития (АБР), Программа развития ООН и Института исследований экономической политики при Министерстве экономики, ВВП в 2020 году из–за пандемии коронавирусной инфекции снизится на 10 процентов. Больше всех пострадают туризм, торговля, потребительские услуги и строительство. В каждом из них можно ожидать сокращения валовой добавленной стоимости на 20 процентов и более.

Предполагается, что при условии роста предложения рабочей силы уровень безработицы в Кыргызстане в 2020–м вырастет до 13,6 процента. В наихудшем варианте ее уровень может подскочить до 21 процента.

Кроме того, ожидается, что денежные переводы мигрантов, уже упавшие на 25 процентов, сократятся еще ощутимее.

Однако это только цветочки, ягодки созреют к следующей весне, когда, как предсказывают аналитики, коронакризис развернется в полную силу. Сейчас экономика КР еще движется вперед по инерции: у части населения таки была тоненькая жировая прослойка. Этот небольшой финансовый запас стимулирует экономическую активность. Но он ведь закончится.

И тогда те, кто сегодня еще могут покупать услуги и товары в том же объеме, как и до пандемии, затянут пояса - перестанут потреблять и начнут копить. При таком раскладе экономическая активность, зависящая от движения финансовых потоков, снизится еще больше. В итоге многие потеряют работу и пополнят ряды бедняков. Если не нищих.

В этом случае вопрос возможной дестабилизации общественно–политической обстановки будет решаться просто. Хитроумные манипуляции с общественным мнением не понадобятся, люди сами пойдут крушить власть, которая не смогла обеспечить их благосостояние хотя бы на минимальном уровне.

Впрочем, вовсе не обязательно, что этот негативный сценарий развернется. Время для того, чтобы урегулировать ситуацию, есть. Сейчас многое зависит от того, как сработает новоизбранный парламент, кому депутаты доверят возглавить кабинет министров, из кого соберут правительство, поставят ли перед ним правильные экономические ориентиры. Что, к слову, сомнительно, поскольку ни одна из партий, баллотирующихся на выборы, не презентовала конкретной пошаговой программы по восстановлению экономики республики.

Предприниматели хотят выжить

Учитывая все трудности, вызванные пандемией, понятно, что для предпринимательской среды Кыргызстана сегодня крайне важно просто сохраниться. Речь уже не идет о том, чтобы не допустить сокращения штата сотрудников или удержать свой сегмент рынка. Главное - не разориться, выжить.

Помогает ли в этом действующее правительство бизнесу? Если судить по заявлениям чиновников в СМИ, то да.

Вице–премьер–министр Эркин Асрандиев на специальном брифинге дал пояснения по цифрам, рассказав об особенностях постковидного кредитования: Поступающие извне средства мы направляем в те сферы, которые окажут положительное воздействие на экономику. На сегодня в рамках реализации программы "Финансирование субъектов предпринимательства", одобренной правительством КР, освоено 3,3 миллиарда сомов из выделенных 4,5 миллиарда. На эти средства выдано 4 тысячи 766 кредитов. Общая сумма формируется за счет средств Национального банка в 2 миллиарда сомов, остальные 2,5 миллиарда выделены из республиканского бюджета, а также внутренних и внешних источников", - заявил он.

Кредитование проводится практически по всем направлениям экономики. Кроме того, предусмотрено стопроцентное рефинансирование кредитов под 11 процентов годовых, что дает возможность субъектам предпринимательства ре– кредитовать ранее выданные средства по высоким процентным ставкам, то есть взять деньги под низкие проценты, чтобы перекрыть займы с высокой процентной ставкой.

Между тем предприниматели жалуются, что не могут получить кредиты. Во– первых, из–за недостатка информации о льготных займах. Во–вторых, из–за того, что условия получения слишком жесткие, не каждому подходят. К примеру, есть требование, касающееся цифровизации, согласно которому должны быть камеры, кассовые аппараты. Но не у всех есть возможность их установки, поскольку у большинства средства являются оборотными и их вкладывают в бизнес. Помимо этого, финансирование могут получить лишь юридические лица, которые пострадали во время эпидемии COVID–19. Но большинство предпринимателей в нашей стране регистрируются как частные лица, чтобы облегчить налоговое бремя и другие отчисления.

Вот и выходит, что льготные антикризисные кредиты достанутся очень немногим. Хотя у ряда иностранных доноров правительство запрашивало заемные средства именно для того, чтобы поддержать как можно больше предпринимателей. Например, в июне было заявлено, что власти планируют получить от доноров 183,5 миллиона долларов на развитие бизнеса. Об этом сообщала министр финансов Бактыгуль Жеенбаева.

Усеченный охват программой антикризисного кредитования - не единственный провал в работе кабмина. Отдельного упоминания заслуживает вопрос усложнения фискальных процедур.

Вместо того чтобы ввести налоговые каникулы или хотя бы послабления для предприятий и организаций, пострадавших из–за пандемии, Государственная налоговая служба начала внедрять систему электронных счетов–фактур. Бизнес таким новшествам совсем не рад, поскольку новая система работает крайне сложно, а времени на создание электронных счетов–фактур уходит в разы больше, чем бумажных. Но до трудностей добросовестных налогоплательщиков дела, похоже, нет никому.

А все из–за пассивности кабмина

Нынешние экономические проблемы это отчасти последствия слабой экономической политики правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева. Экс– премьер–министр - один из долгожителей в своей должности. Однако за время премьерства так и не сумел выработать стоящей концепции экономического развития республики. И это несмотря на то, что в отличие от многих своих предшественников трудился он в условиях политической стабильности, обеспеченной президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Бывший премьер–министр вряд ли запомнится мощными экономическими или иными преобразованиями. Он в принципе занимался только тем, что было начато до него. Новые редакции нескольких кодексов, в том числе Уголовного и Уголовно–процессуального, приняли еще в 2017 году. При Абылгазиеве госаппарату пришлось только вводить в действие уже принятые законы. Также была продолжена цифровизация - по сути клон "Таза коома", которую продвигал Сапар Исаков.

Что касается экономических реформ, то их, как и обещанных Абылгазиевым реформ госуправления и административно–территориальных, не случилось. Зато именно при нем окончательно испортился инвестиционный климат в КР.

Скандал с разработкой уранового месторождения в Иссык–Кулькой области продолжался несколько месяцев. Закончился тем, что сначала работу инвесторов приостановил премьер, а в декабре 2019 года разработку урановых месторождений запретили на законодательном уровне. Летом 2019 года неспокойно было и на месторождении Солтон–Сары в Нарынской области - местные жители просто пошли войной на китайских инвесторов. Работу компании также приостановили. Кроме того, было остановлено строительство торгово– логистического центра в Нарынской области, который дал бы региону множество рабочих мест и потенциал для развития.

Кабмин Абылгазиева принял постановление о штрафах за плевки, об увеличении штрафов за неправильную парковку автомашин и за нарушения ПДД. В итоге ни один "верблюд" не был наказан, принудительную эвакуацию автомобилей превратили в коррупционную схему, а штрафы за несоблюдение ПДД правительство пересмотрело и уменьшило.

К пандемии коронавирусной инфекции правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева тоже готовилось абы как. Результат: колоссальное количество заражений и смертельных случаев.

Кабинет министров вовремя не разработал план действенных антикризисных мероприятий, направленных на поддержание экономики, малого и среднего бизнеса. Хотя по логике таких планов у правительства должно было быть уже несколько в зависимости от сценариев развития ситуации с коронавирусом. И, судя по всему, спасительные решения еще не скоро появятся.