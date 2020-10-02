В Бишкеке автобусы ездят с маячками

Управление городского транспорта совместно с компанией Gramori Project интегрировало новую цифровую платформу контроля за деятельностью муниципального общественного транспорта, а именно: систему видеонаблюдения и GPS–навигаторы с привязкой на валидаторы.

Благодаря этому на базе автобусного парка начал работать диспетчерский пункт, где можно отследить работу каждого автобуса. Платформа поможет проводить постоянный мониторинг объема пассажиропотока, денежных поступлений, сохранения интервала, количество случаев оплаты проезда с помощью карт "Тулпар" и так далее. И все это, естественно, в режиме реального времени.

- Полученная информация поможет откорректировать интервал движения для разного времени суток, - рассказали в БПАТП. - А это значит, что мы не только сможем повысить уровень удовлетворенности городским транспортом среди горожан, но и оптимизируем расходы. Ведь автобусы будут ходить именно в том количестве, которое нужно на данный момент.

- Кроме того, автоматизированная система не позволит шоферам сойти с маршрута, как это нередко бывает, когда в салоне остается всего несколько пассажиров либо их нет вообще. Также станет невозможным слив остатков дизельного топлива для его перепродажи третьим лицам. То есть контроль над работой муниципальных автобусов будет максимальным, что заметно снизит все издержки, - заключили транспортники.

В столичной мэрии рассказали, что на реализацию проекта по цифровизации транспортных служб из городской казны не потрачено ни сома. Все расходы взяла на себя компания Gramori Project в сотрудничестве с фирмой BPC KG, которая реализует проект электронного билетирования "Тулпар" в муниципальном транспорте.

Чиновники особо подчеркивают, что система автоматизированного управления была разработана с нуля с учетом всех особенностей бишкекских дорог и автомобильного трафика. Также прорабатывается вопрос создания мобильного приложения, которое позволит пассажирам узнавать, где движется тот или иной автобус в режиме реального времени. Ожидается, что оно будет готово приблизительно к концу года.

В настоящий момент новая система работает в тестовом режиме, поэтому к ней подключены только столичные автобусы. Если все пойдет нормально, то будут подключены и троллейбусы.

По вопросам работы общественного транспорта можно обращаться по следующим номерам:

Управление городского транспорта (маршрутки): 0550–14–36–37;

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие (автобусы): 0553–02–27–53, 0772–17–37–43 WhatsApp;

Бишкекское троллейбусное управление: 0700 41–19–05.