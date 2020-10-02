В Москве зафиксировали максимум смертей от COVID-19 c середины июля. За последние 24 часа в столице РФ умерли 28 человек с COVID-19, пишет РБК.

У скончавшихся ранее был диагностирован коронавирус COVID-19. Последний раз примерно столько жертв коронавируса фиксировали 15 июля. Тогда в Москве умерли 29 человек.

- За весь период пандемии в столице из-за коронавируса, по данным оперативного штаба, умерли 5282 пациента. Москва лидирует среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. Здесь зафиксировали четверть от всех летальных исходов. По подсчетам оперативного штаба, всего в стране умерли 20 919 человек с подтвержденным диагнозом. При этом, согласно данным Росстата за апрель-июль, в России скончались 37 908 человек с COVID-19. Разница между данными Росстата и оперативного штаба объясняется тем, что последний учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти, - говорится в информации РБК.

По данным оперативного штаба на утро 1 октября, число заразившихся COVID-19 в России достигло отметки 1 млн 185 тыс. 231 человек, в том числе 295 тыс. в Москве. Вслед за столицей по этому показателю идут Подмосковье (73,8 тыс.), Санкт-Петербург (43,3 тыс.), Нижегородская (32,5 тыс.) и Свердловская (29,3 тыс.) области.

Высокие показатели по числу смертей наблюдаются также в Санкт-Петербурге (2972), Московской области (1344), Дагестане (629), Свердловской области (605), Нижегородской области (581), Красноярском крае (554), Ростовской (504), Новосибирской (454) и Тульской (374) областях.

Накануне. 1 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве практически критичная. По его словам, рекомендация по переводу граждан на удаленную работу, которую власти дали в конце сентября, не дала практически никакого эффекта. Он отметил, что если в ближайшее время не удастся остановить рост заболеваемости и госпитализаций, столичные власти будут вынуждены принимать более жесткие меры.