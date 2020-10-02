Сирийские наемники на службе у Турции и конфликт в Нагорном Карабахе

Противостояние Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха, где живут преимущественно этнические армяне, впервые почти за три десятилетия приобрело характер открытых боевых столкновений. Конфликт вспыхнул с новой силой в воскресенье, 27 сентября, когда Азербайджан начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Немецкое издание DW проанализировала происходящее.

В статье отмечается, что Турция уже давно поддерживает в этом конфликте Азербайджан. По сообщениям армянской стороны, Анкара прислала в помощь вооруженным силам Баку военных наемников из Сирии. "Турецкие военные эксперты воюют бок о бок с Азербайджаном, который использует турецкое оружие, в том числе беспилотные летательные аппараты и военные самолеты, - заявили в МИД Армении. - Согласно достоверным источникам, Турция вербует и перевозит в Азербайджан иностранных террористов".

Власти Азербайджана эти обвинения опровергли. Россия, в свою очередь, заявила, что располагает сведениями об участии боевиков из Сирии и Ливии в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе, и призвала незамедлительно вывести их из региона.

Сирийские наемники в Ливии

Анкару не в первый раз обвиняют в том, что она наряду с турецкими военными отправляет для защиты своих интересов за рубежом сирийских наемников.

В начале 2020 года появились сообщения о том, что Турция использует наемников из Сирии для военной помощи сформированному при поддержке ООН Правительству национального согласия (ПНС) в Ливии. По различным оценкам, численность сирийских наемников в Ливии могла составлять от 3 000 до 6 000 человек.

Многие эксперты считают, что присутствие в Ливии отправленных Турцией сирийских наемников фактически изменило баланс сил в пользу тех, кто поддерживал Правительство национального согласия.

"Многие из наемников были опытными боевиками, принимавшими участие в боях в Алеппо, Хаме и Идлибе, а также против курдов на севере Сирии, - говорит независимый исследователь из Вашингтона Ноа Агили, изучающий тему вербовки и создания формирований ополченцев в Ливии. - Использование сирийских наемников при поддержке беспилотников, управляемых турецкими военнослужащими, позволило силам ПНС остановить наступление и постепенно вытеснить "Ливийскую национальную армию" генерала Халифы Хафтара в Сирт и Эль-Джуфру на востоке Ливии".

Предполагаемое задействование Анкарой сирийских наемников в вооруженном конфликте Азербайджана и Армении в районе Нагорного Карабаха может иметь схожие черты с ливийским сценарием, считают некоторые наблюдатели.

На страже интересов Турции за рубежом

Турция уже не первый год использует сирийских боевиков как средство, с помощью которого она может преследовать свои внешнеполитические интересы, не прибегая к использованию национальных вооруженных сил.

"Они - эффективное средство для достижения цели, так как обеспечивают президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана военной силой, от которой можно легко отказаться после завершения операции, - говорит Ноа Агили. - В дальнейшем эти наемники могут позволить Турции удерживать свои геополитические позиции без риска для внутренней политики".

Агили считает, что использование наемников - это часть более широкой стратегии, которую используют такие страны как Турция и Россия в попытке укрепить свои интересы на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других странах.

"Войны между государствами случаются все реже, вместо этого участились ожесточенные столкновения между негосударственными игроками на неподконтрольных или плохо контролируемых правительством территориях", - говорит политолог в беседе с DW.

Кто из сирийцев записывается в наемники?

Как именно Турция вербует сирийских наемников, неизвестно, но, по разным данным, среди них есть и бывшие бойцы сирийской оппозиции, и боевики, и даже беженцы.

В 2018 году турецкие силы завербовали представителей сирийской оппозиции, сражающихся под знаменем Свободной сирийской армии (ССА), и использовали их в военных кампаниях против курдов на севере Сирии. Поступали сообщения о том, что некоторые из боевиков были участниками экстремистских группировок.

По данным расположенной в Лондоне оппозиционной организации "Сирийская обсерватория по правам человека", среди завербованных Турцией сирийских наемников есть также бывшие боевики, которые сражались за "Исламское государство" и джихадистские группировки, связанные с "Аль-Каидой".

Однако в ежеквартальном отчете Министерства обороны США, предоставленным Офисом генерального инспектора по борьбе с терроризмом в июле 2020 года, говорится, что "нет достоверных сведений", подтверждающих, что воевавшие в Ливии при поддержке Турции наемники ранее были связаны с террористическими группировками.

Мотивы наемников - не идеологические, а финансовые

В докладе Пентагона в качестве основной мотивации наемников указывается финансовая выгода. "Наемники с большей долей вероятности воюют в Ливии по личным и финансовым, а не по идеологическим или политическим причинам", - говорится в докладе со ссылкой на данные разведки, собранные объединенным боевым командованием вооруженных сил США по операциям в Африке (USAFRICOM).

Бывший эксперт ООН Кристиан Бракель (Christian Brakel), возглавляющий стамбульское отделение немецкого Фонда имени Генриха Бёлля, согласен с выводами американцев. "С потенциальной возможностью заработка до 2 000 долларов не удивительно, что многие сирийцы соглашаются на такую работу", - говорит он.

Несмотря на бесчисленное множество причин, по которым сирийцы воюют в интересах Турции, истории рекрутирования некоторых из них отличаются от типичной практики вербовки боевиков и бойцов оппозиции. Проживающий в Германии сирийский активист Халед Равас рассказал DW, что иногда наемников вербуют даже в лагерях беженцев в Турции.

"Вербовка происходит при посещении лагерей сирийских беженцев представителями турецких властей, - рассказал Равас, ссылаясь на источники в регионе. - Эти посредники обычно описывают работу как охрану жизненно важных объектов. Новобранцы не подозревают, что их ожидает линия фронта".