Эрдоган: "Страны, игнорирующие "оккупацию" Нагорного Карабаха, "двуличны""

Народ и парламент Турции "во все времена поддерживали и являлись источником надежды справедливой борьбы" дружественных народов: от Кипра до Азербайджана, от Балкан до севера Африки. Об этом заявил сегодня, 1 октября, президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии осенней сессии турецкого парламента, передаёт eadaily.com.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара и сегодня поддерживает Азербайджан в справедливой борьбе "за освобождение оккупированных земель". По его словам, бои, "начавшиеся с армянских обстрелов мирных сёл Азербайджана", вновь подтвердили, что сколь взрывоопасным является Кавказский регион.

"Условие долгосрочного мира на Кавказе - освобождение каждого клочка оккупированных земель Азербайджана. Турция воспринимает Азербайджан с призмы принципа "одна нация и два государства". Мы продолжим оказывать посильную поддержку азербайджанским братьям", - пообещал он.

Президент Турции подчеркнул далее, что страны, игнорирующие "оккупацию" Нагорного Карабаха, "двуличны". При этом Эрдоган раскритиковал позицию стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (России, США и Франции), которые ранее в четверг выступили с совместным призывом к Армении и Азербайджану остановить боевые действия в Нагорном Карабахе и возобновить переговорный процесс.

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ уже 30 лет игнорируют урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Результатом этого и являются сегодняшние события. Продолжающиеся призывы сопредседателей к прекращению огня неприемлемы. Решение проблемы придёт вслед за выводом войск Армении с территории Азербайджана. Наши братья в Азербайджане вынуждены сегодня сами решать свою проблему. Для нас неважны призывы стран, игнорирующих факт оккупации", - заключил глава Турецкой Республики.

Следует отметить, что обвинения в адрес мировых держав - России, США и Франции - по поводу их "двуличия" применительно к карабахскому конфликту со стороны турецкого лидера выглядят крайне сомнительными, если ни сказать провокационными. Страна, которая уже больше 45 лет, с 1974 года, осуществляет фактическую оккупацию северной части Кипра, а в последние годы насаждает свои порядки на территории Сирии, буквально топчет суверенитет соседней арабской республики, не имеет никакого политического и морального права рассуждать о "двуличии" третьих стран.

Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Операции, которые в Баку называют "контрнаступлением", ведутся на северном, восточном и юго-восточном участках фронта. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации.