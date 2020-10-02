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Чиновники мэрии наказали охранника, заставив руками собирать мусор

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- Екатерина Улитина
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В карьер в 12-м микрорайоне, где больше месяца не могли потушить возгорание, неизвестные вновь сбросили мусор. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Ранее VB.KG писала о том, что на протяжении нескольких недель в карьере в 12-м микрорайоне тлеет самовольная свалка, отравляя жителей близлежащих домов. Столичные службы неоднократно выезжали на место для тушения пожара. Все это время горели строительные материалы, которые незаконно сбрасывали в карьер неизвестные лица.

"Мы закрыли карьер для въезда со всех возможных сторон, чтобы машины не смогли подъехать и сбросить свой мусор. Но, неизвестные на грузовом автомобиле "Зил" заехали на территорию карьера и самым бессовестным образом выгрузили свой строительный мусор! Охранник муниципальной стоянки, гражданин М.Ж.,  который впустил загрязнителей, был немедленно уволен! Потом, в наказание, вручную собрал мусор и вывез с карьера", - возмущается пресс-служба мэрии.

Мэрия Бишкека обращает внимание горожан, что они могут обращаться по любым вопросам в круглосуточный Call-центр по номера 1840 и 1850, фотографии с проблемами можно высылать по номеру 0554 182-185. С жителями Октябрьского района всегда на связи заместитель акима Таалай Акматбаев по номеру 0777 552 211.


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URL: https://www.vb.kg/392539
Теги:
мусор, Бишкек, Кыргызстан
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