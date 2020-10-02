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Экс-депутат: Народ сделает свой настоящий выбор, если проголосует за № 17

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- Бакыт Басарбек
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Экс-депутат Бакыт Керимбеков убежден, что 4 октября народ может по-настоящему сделать выбор, если проголосуют за партию под № 17 "Против всех". Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в соцсетях.

По его словам, каждый гражданин должен выбирать того кандидата, с которого потом может потребовать отчет.

- А сегодня получается вы отдаете свой голос за тех людей, которые не будут перед вами отчитываться. То есть заставляют вас голосовать за тех депутатов, которые в ближайшие пять лет забудут про вас. Более того эти выборы еще больше вносят раздора в наше общество, так как каждый регион голосует за свою партию. Народный кандидат № 17 "Против всех" - это ваш выбор единства народа Кыргызстана против всех. Считайте, что вы все в списке этой партии "Против всех". Вас не пустили в парламент потому что денег у вас нет, но вы, тем не менее, проявите солидарность, сделав свой настоящий выбор. Не тот, который вам навязывает, а свой настоящий, - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/392542
Теги:
выборы, Кыргызстан, активисты, Жогорку Кенеш
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