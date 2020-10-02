По подозрению в подкупе избирателей задержан агитатор "Мекеним Кыргызстан"

По подозрению в подкупе избирателей задержан агитатор партии "Мекеним Кыргызстан". Информацию VB.KG подтвердили в УВД Ошской области.

1 октября в дежурную часть УВД Ошской области поступил звонок, сообщалось, что примерно в 18:00 часов агитаторы неизвестной партии раздавали деньги местным жителям Карасуйского района.

Данное сообщение было зарегистрировано в ЕРПП УВД Ошской области. На место выехала оперативно-следственная группа.

Выяснилось, что 25 сентября примерно в 19:30 часов гражданин по имени Б. - агитатор одной из партий передал 56-летнему жителю Нариманского айылного округа Карасуйского района 5 конвертов, где находилась крупная сумма денег в размере 313 тысяч сомов.

По предварительным данным, мужчина является агитатором партии "Мекеним Кыргызстан".

Составлен протокол сотрудниками правоохранительных органов УВД Ошской области. По собранным материалам начато досудебное производство на основании статьи 192 ч.1 (Подкуп голосов избирателей) УК КР.

В данное время ведется следствие.