Не все школы вернутся к обычному режиму работы

Не все школы смогут проводить уроки в офлайн режиме. Об этом сегодня, 2 октября, на брифинге в правительстве заявил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

"Ранее сообщалось, что Минздравом и Министерством образования разработан алгоритм для возобновления обучения 2-6 классов в обычном режиме. Важно отметить, что работать смогут только те школы, которые готовы обеспечить все санитарные требования", - отметил на брифинге Нурболот Усенбаев.

Напомним, ранее Республиканский штаб сообщил, что ученики 2-6 классов смогут вернуться к традиционному формату обучения с 6 октября. Премьер-министр Кубатбек Боронов перечислил требования, которые должны соблюдать школы при организации учебного процесса.

В Кыргызстане все образовательные учреждения с весны работают в дистанционном формате в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Традиционные уроки в школах проводятся лишь для учеников 1 класса.