МВД: Сотрудник милиции, совершивший автонаезд, признает свою вину

Сотрудник милиции, виновный в автонаезде на маму певицы Юлии Руцкой, не отказывается от своей вины и готов в полном объеме возместить материальный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, данный факт ДТП зарегистрирован в ЕРПП по ст.155 "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств" Кодекса о проступках.

"ДТП произошло примерно в два часа дня 1 октября по ул. Усенбаева. Сотрудник ОВД, находясь за рулем служебной машины "Ниссан Алмера", совершил маневр. Сдавая назад водитель авто сбил пешехода А.С. 1950 года рождения. Пострадавшую доставили в больницу с сотрясением головного мозга", - информируют в МВД.

При этом подчеркивают, что сотрудник милиции, не отказывается от своей вины и готов в полном объеме возместить материальный ущерб, причиненный в результате автонаезда.

Служебная машина водворена на штрафстоянку, назначены все необходимые экспертизы. Служба внутренних расследований МВД проводит служебную проверку.

Напомним, накануне певица Юлия Руцкая опубликовала видеообращение, где сообщила об автонаезде сотрудником милиции на ее маму. Артистка боится, что виновный в ДТП не понесет наказание, так как в справедливость закона в нашей стране она "искренне не верит".