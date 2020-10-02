Кыргызстанцам в России разъясняют преференции для мигрантов

Общественные организации кыргызской диаспоры в России взялись за разъяснение находящимся здесь соотечественникам положений нового Указа президента РФ, предусматривающего определенные преференции для мигрантов в период пандемии. По словам главы Общероссийского Кыргызского конгресса Кубанычбека Кожоева, на появление такого документа очень надеялись в мигрантском сообществе страны, но теперь необходимо донести людям подробную информацию о нем.

"Речь идет, по сути, об уже втором по счету продлении президентского Указа на данную тему. Изначально он был подписан 18 апреля текущего года, в связи с ситуацией, вызванной распространением коронавируса. И предусматривал продление в России до 15 июня сроков временного пребывания иностранных граждан. Отмечалось, что во время пандемии их не будут депортировать, и они смогут трудоустраиваться даже без наличия разрешения на работу. В дальнейшем такой льготный режим был распространен, с некоторыми коррективами, до 15 сентября. И вот теперь установлен новый срок - 15 декабря", - говорит Кожоев.

Именно до этого числа включительно, согласно Указу президента РФ № 580, приостанавливаются сроки действия (в случае, если они заканчиваются в период с 15 марта по 15 декабря) виз, разрешений на временное проживание (РВП), видов на жительство (ВНЖ), миграционных карт, миграционного учета, регистрации по месту жительства, документов беженцев, свидетельств участников Госпрограммы содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Если срок временного пребывания иностранного гражданина в РФ истекает в указанный период, то он также продлевается до 15 ддекабря. То есть мигранты, которые находятся в РФ без регистрации, патента, РВП и т.д., могут на законных основаниях оставаться в стране. Штрафовать и выдворять их не имеют права. Миграционные органы МВД также не должны принимать решения об аннулировании виз, патентов, РВП, ВНЖ и других миграционных бумаг.

Эти нормы, правда, не касаются граждан, освобождаемых из мест лишения свободы, нарушивших законодательство России, создающих угрозы нацбезопасности страны, в том числе выступающих за изменение основ конституционного строя РФ или оказывающих содействие в терроризме.

"Информированием соотечественников о новом указе занялись активисты отделений Общероссийского Кыргызского конгресса, который к сегодняшнему дню созданы уже в большинстве регионов страны, - продолжает глава ОКК. -Необходимые разъяснения даются и в ходе встреч с мигрантской общественностью, и через соцсети. Консультировать соотечественников приходится и по другим проблемам, связанным, к примеру, с получением паспортов, иных документов. Тем самым мы в меру своих сил стремимся оказать информационную помощь и посольству, другим дипломатическим учреждениям Кыргызстана в России, которые непосредственно занимаются предоставлением консульских услуг".

По информации самого посольства КР в РФ, к сегодняшнему дню оформлено уже 4 тысяч новых паспортов, продлены сроки действия паспортов более 7 тысячам граждан КР, выдано 5 тысяч свидетельств на возвращение на родину, а также документы по линии ЗАГС, нотариата, легализации и т.д.

В дипмиссии также сообщили, что в нее в случае необходимости могут до 31 декабря 2020 года обратиться соотечественники для проставления отметки о продлении действия общегражданского паспорта гражданина КР или за получением справок о продлении паспорта гражданина КР (ID-карты), срок действия которых истекает с 1 января 2020 года по 30 декабря 2020. В этой связи указанные документы наделены статусом действительного паспорта гражданина Кыргызской Республики.