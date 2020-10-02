На российской авиабазе в КР приступило к полетам молодое пополнение

Молодые летчики, выпускники 2019 года, проходящие службу на российской авиабазе базе "Кант" в Кыргызстане, приступили к первым полетам на штурмовиках Су-25СМ. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которым структурно подчинена данная база.

Лейтенанты-летчики прошли переобучение в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны РФ, где выполняли полеты на тренажерах. Пополнив личный состав "Канта" сдали зачеты, также налетали около 100 часов с инструкторами на учебно-боевом самолете Су-25УБ.

После этого был получен допуск к самостоятельным полетам. В ходе них новые экипажи отрабатывают взлет и посадку, полеты в сложных метеоусловиях, а также над аэродромом и акваторией озера Иссык-Куль.

В эти же дни летчики "Канта" выполнили первые полеты на двух вертолетах Ми-8МТВ5-1, поступивших на вооружение авиабазы в июле текущего года, и приступили к летной эксплуатаци новой техники. В рамках этого происходит освоение бортовых систем и авиационного оборудования новых вертолетов, проведение воздушной разведки районов посадки, выполнение задачи по аэронавигации и маневрированию в высокогорье, в условиях разряженного воздуха на высоте около 3 километров. Следующий этап - полеты с применением авиационных средств поражения днем и ночью с использованием очков ночного видения .

Российская авиабаза "Кант" является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства ОДКБ в Центральноазиатском регионе. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.