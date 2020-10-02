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Цифры и факты: Каждый седьмой студент в КР выбрал профессию педагога

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- Оксана Гут
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Цифры и факты: Каждый седьмой студент в Кыргызстане выбрал профессию педагога. Нацстатком КР подготовил инфографику ко Дню учителя.

Ежегодно 5 октября более чем в 100 странах мира отмечается День учителя, который был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя. Празднование этого дня стало символом уважения и признательности учителям мира за тот вклад, который они вносят в воспитание и образование подрастающего поколения.

В 2019 году в сфере образования было занято около 9 процентов от общей численности занятого населения республики.

В настоящее время в Кыргызстане функционирует более 4 тысяч организаций дошкольного, общеобразовательного, начального, среднего и высшего профессионального образования, в которых около 110 тысяч педагогов обеспечивают воспитание и обучение 1,8 млн воспитанников, учащихся и студентов.

Одной из самых распространенных и востребованных профессий является профессия педагога, среди которых значительную часть составляют школьные учителя.

В этом году слова благодарности в свой профессиональный праздник услышат более 78 тысяч учителей общеобразовательных школ, из них в городских поселениях - 23 тысячи учителей, в сельской местности - более 55 тысяч учителей.

На начало 2019/2020 учебного года в республике действовало 2 283 дневных общеобразовательных организации.

Профессия учителя традиционно считается женской. Процент женщин-учителей в школах гораздо выше, нежели учителей-мужчин. Из общего числа преподавателей общеобразовательных школ 85 процентов составляют женщины, около 9 процентов из которых занимают должность директора и заместителя директора.

Профессиональный уровень педагогического состава достаточно высок. Так, на начало 2019/2020 учебного года из общего числа учителей более 87 процентов имели высшее образование.

Уровень загруженности учителей в школах остается высоким. На одного учителя в общеобразовательных организациях приходится в среднем 17 учеников. При этом, загруженность учителей городских и сельских школ существенно отличается. Если в городских школах на одного учителя приходится в среднем 20 учеников, то в сельских школах - в среднем 15 учеников.

Каждый седьмой студент в высших профессиональных учебных заведениях республики выбрал профессию педагога.

В 2019/2020 учебном году всеми высшими образовательными организациями республики выпущено более 4 тыс. будущих педагогических работников.


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URL: https://www.vb.kg/392559
Теги:
Нацстатком, праздник, Кыргызстан, ученик, учителя
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