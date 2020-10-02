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В Бишкеке со взяткой задержан оперативник ГСБЭП

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке при получении взятки в размере $1500 задержан старший оперуполномоченный Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционной службы ГКНБ.

Сообщается, что оперативник М.К.К. был задержан при получении денег от представителя частной компании. Сообщается, что сотрудник Финпола систематически вымогал деньги у ОсОО за положительное решение вопроса по уплате НДС в доход государства.

В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся соответствующие мероприятия по документированию факта вымогательства и установлению причастности других сотрудников ГСБЭП.


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URL: https://www.vb.kg/392561
Теги:
ГКНБ, коррупция, Финполиция, ГСБЭП, взятка, Кыргызстан
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