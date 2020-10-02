В Бишкеке со взяткой задержан оперативник ГСБЭП

В Бишкеке при получении взятки в размере $1500 задержан старший оперуполномоченный Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционной службы ГКНБ.

Сообщается, что оперативник М.К.К. был задержан при получении денег от представителя частной компании. Сообщается, что сотрудник Финпола систематически вымогал деньги у ОсОО за положительное решение вопроса по уплате НДС в доход государства.

В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся соответствующие мероприятия по документированию факта вымогательства и установлению причастности других сотрудников ГСБЭП.