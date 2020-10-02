Житель Канта, сливавший бассейн на дорогу, оштрафован на 3 тысячи сомов

Житель Канта, сливавший бассейн на проезжую часть улицы оштрафован на 3 тысячи сомов. Об этом редакции VB.KG сообщили в мэрии города Кант.

Как отмечается, сотрудниками муниципалитета осуществлен выезд на место нарушения.

- По результатм обследования в отношении жителя города Кант Ю.В.В. был составлен протокол о нарушении, согласно ст.70 Кодекса о нарушениях КР "Нарушение правил благоустройства территории" и наложен административный штраф, а также проведена профилактическая беседа о дальнейшем недопущении нарушений правил благоустройства, - отметили в кантовском муниципалитете.

В мэрии уточнили, что официальных обращений соседей по действиям гр. Ю.В к ним не поступало.

Напомним, в редакцию VB.KG обратились жители города Кант. Они пожаловались на действия одного из соседей, который неоднократно, по их словам, сливал воду из своего бассейна на проезжую часть улицы. В итоге дорога превращалась в непроходимую жижу.