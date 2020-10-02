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Президент посетил парк медиков и волонтеров имени Адинай Мырзабековой

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- Бакыт Басарбек
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 2 октября, посетил парк медиков и волонтеров им. Адинай Мырзабековой в г. Бишкек, где будет установлена стела в память о жертвах пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства вместе с родителями Адинай Мырзабековой, ее родственниками, однокурсниками, а также медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов и другими активными участниками борьбы с пандемией, почтили память кыргызстанцев, ставших жертвами пандемии.

Сооронбай Жээнбеков ознакомился с макетом стелы, которая будет в будущем будет установлена в парке.

Стела представляет из себя две закрученные конструкции, олицетворяющие собой руки, прикрывающие летающих бабочек от огня. Архитектурное сооружение посвящено гражданам страны, внесшим свой вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.

Обращаясь к собравшимся, Президент отметил, что сегодняшнее мероприятие проводится в дань памяти Адинай Мырзабековой и всех кыргызстанцев, отдавших свои жизни ради сохранения здоровья народа Кыргызстана.

Выразив соболезнования родным и близким погибших кыргызстанцев, Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что новый парк будет называться парк медиков и волонтеров имени Адинай.

Президент Сооронбай Жээнбеков и отец Адинай - Замирбек Женалиев, посадили ель на Аллее памяти жертв пандемии, тем самым дав старт высадке зеленых насаждений в парке медицинских работников и волонтеров имени Адинай Мырзабековой.

Родственники Адинай, ее однокурсники, медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов и другие активные участники борьбы с пандемией также посадили деревья в парке.

Глава государства, отметив приоритетность вопросов озеленения г. Бишкек, подчеркнул необходимость возрождения былой славы столицы как "зеленого города". Сооронбай Жээнбеков добавил, что в этой связи особое внимание уделяется строительству новых парковых зон в Бишкеке и созданию благоприятных условий для отдыха горожан.

"Работа по улучшению экологии населенных пунктов и благоустройству будет продолжена", - заключил Президент Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/392563
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, парк, медики
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