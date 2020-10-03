Из КР в РФ пока прибывают преимущественно кыргызстанцы-россияне

С возобновлением с 21 сентября регулярных авиарейсов между Кыргызстаном и Россией сюда начали прибывать пассажиры из Бишкека и Оша. В основном это пока – уроженцы Кыргызстана, имеющие российское гражданство, сообщили в Координационном совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области.

"Среди пассажиров есть также граждане Кыргызстана, являющиеся родственниками по прямой для своих близких-россиян, люди, имеющие необходимые основания для прибытия. Правда, количество еженедельных рейсов между обеими странами пока весьма ограничено, и спрос сейчас явно превышает предложение. Ну а тем, кто прилетел, необходимо выполнять все требования, установленные российской стороной в связи переживаемой эпидемиологической ситуацией", - говорит председатель Координационного совета Раимкул Аттокуров.

В последние дни эти требования были определенным скорректированы. Напомним, что в середине июля российские власти отменили обязательную двухнедельную изоляцию для граждан, въезжающих в страну из-за рубежа. Приезжий должен быть иметь с собой медицинский документ, подтверждающий отрицательный тест на COVID-19. При отсутствии такого документа россиянам и иностранцам нужно было сдавать тест на коронавирус на территории страны. В случае положительного результата приезжающего отправляли на домашний карантин до выздоровления и получения отрицательного теста.

Но если раньше Роспотребнадзор не уточнял, где именно будут пребывать вернувшиеся из-за границы россияне между тестированием и его результатами, то теперь прилетающим гражданам РФ до получения результатов тестов на коронавирус предписано находиться на домашней изоляции. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача страны Анны Поповой.