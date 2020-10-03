Президент Дональд Трамп госпитализирован, но продолжает руководить США

Заразившийся вместе со своей супругой Меланией коронавирусной инфекцией президент США Дональд Трамп госпитализирован в Национальный медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Причем Трамп отказался передавать власть вице-президенту Пенсу на время госпитализации. В госпитале развернут президентский офис, откуда Трамп продолжает руководить страной.

По сообщению помощников Трампа, госпитализация займет по крайней мере несколько дней. Однако американские СМИ не исключают, что лечение может и затянуться.

Авторитетный телеканал CNN ведет постоянную трансляцию от главного въезда на территорию Национального медицинский центр имени Уолтера Рида. Там усилены меры безопасности, дежурят полицейские патрульные машины.

Трамп – далеко не первый VIP, заразившийся коронавирусом в нынешнюю пандемию. Например, в тяжелой форме COVID-19 перенес премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в более легкой – глава правительства России Михаил Мишустин, наследный британский принц Чарльз, правящий князь Монако Альбер Второй.