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Президент Дональд Трамп госпитализирован, но продолжает руководить США

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- Александр Тузов
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Заразившийся вместе со своей супругой Меланией коронавирусной инфекцией президент США Дональд Трамп госпитализирован в Национальный медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Причем Трамп отказался передавать власть вице-президенту Пенсу на время госпитализации. В госпитале развернут президентский офис, откуда Трамп продолжает руководить страной.

По сообщению помощников Трампа, госпитализация займет по крайней мере несколько дней. Однако американские СМИ не исключают, что лечение может и затянуться.

Авторитетный телеканал CNN ведет постоянную трансляцию от главного въезда на территорию Национального медицинский центр имени Уолтера Рида. Там усилены меры безопасности, дежурят полицейские патрульные машины.

Трамп – далеко не первый VIP, заразившийся коронавирусом в нынешнюю пандемию. Например, в тяжелой форме COVID-19 перенес премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в более легкой – глава правительства России Михаил Мишустин, наследный британский принц Чарльз, правящий князь Монако Альбер Второй.


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URL: https://www.vb.kg/392570
Теги:
Великобритания, Россия, США, Дональд Трамп, коронавирус, COVID-19, СМИ
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