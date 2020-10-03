Потеря обоняния при COVID-19. Почему так происходит?

В начале эпидемии Covid респираторные симптомы затмили потерю обоняния, или аносмию. Но сегодня уже нет никаких сомнений: частичная или полная потеря обоняния является специфическим клиническим признаком такой инфекции как Covid-19. У некоторых пациентов аносмия не проходит даже через несколько недель после заражения, пишет Le Figaro.

Доктор Камилла Эрве, ЛОР-врач Фонда Ротшильдов в Париже поясняет, "поскольку мы не знаем уровень распространения заражения Covid-19 среди населения, невозможно знать частоту аносмии".

- Анализ научной литературы показывает очень разные данные в тех или иных регионах планеты. Китайские исследования показывают, что частота аносмии составляет около 5%, в то время как в Европе потеря обоняния затрагивает от 40% до более чем 80% пациентов, - говорится в статье.

У людей, опрошенных ретроспективно, после выхода из реанимации мы обнаружили небольшую частоту аносмии. Почти половина пациентов восстанавливает обоняние в течение 15 дней, а от 80% до 90% - в течение двух месяцев. Остается доля от 10% до 20%, которой для этого требуется больше времени.

- Этим можно бы объяснить продолжительную потерю обоняния: конечно, обонятельные нейроны регенерируются из запаса стволовых клеток, присутствующих в носу, но для того, чтобы они заработали, они должны пройти обонятельную реабилитацию. Вы можете попрактиковаться в одиночку. Для этого нужно вдыхать 5 запахов (ваниль, гвоздика, уксус, тимьян и корица) два раза в день, утром натощак и вечером, - объясняет доктор Камилла Эрве.

Через какое время пациенты, все еще лишенные обоняния спустя более двух месяцев, могут надеяться вновь его обрести? Ни один исследователь не решается делать прогнозы. Но одно можно сказать наверняка: затянувшие на долгое время расстройства обоняния оказывают значительное влияние на качество жизни пациентов, некоторые из них доходят до депрессии.