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ОДКБ вступится за Армению?

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- Виктория Гунгер
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Армения намерена предоставить ОДКБ доказательства агрессии Азербайджана, пишет "Дикая Азия".

Как отмечается, речь об информации касательно проникновения в Армению азербайджанских беспилотников.

- Министр обороны Армении заявил, что доказательства будут переданы в ОДКБ. Несколько беспилотников ВС Азербайджана были сбиты, один недалеко от Еревана, два - близ Коктайской и Гегаркуникской областях. Если Армении удастся доказать, что на ее территорию было осуществлено нападение Азербайджаном, то тогда страна вправе обратиться в ОДКБ за военной помощью, - говорится в информации.


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URL: https://www.vb.kg/392572
Теги:
Азербайджан, ОДКБ, Армения, конфликт, Кыргызстан
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