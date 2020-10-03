ОДКБ вступится за Армению?

Армения намерена предоставить ОДКБ доказательства агрессии Азербайджана, пишет "Дикая Азия".

Как отмечается, речь об информации касательно проникновения в Армению азербайджанских беспилотников.

- Министр обороны Армении заявил, что доказательства будут переданы в ОДКБ. Несколько беспилотников ВС Азербайджана были сбиты, один недалеко от Еревана, два - близ Коктайской и Гегаркуникской областях. Если Армении удастся доказать, что на ее территорию было осуществлено нападение Азербайджаном, то тогда страна вправе обратиться в ОДКБ за военной помощью, - говорится в информации.