"Оба визита в Россию и Венгрию оказались весьма полезными для Кыргызстана"

Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня в ходе интервью "Биринчи радио" остановился на теме своих недавних визитов в Россию и Венгрию. В частности, насколько эти поездки оказались плодотворными для Кыргызстана.

"Оба визита оказались весьма полезными и плодотворными для нашей страны. Уверен, что их практические результаты не заставят себя долго ждать. Мой первый рабочий визит был в Россию. Как известно, Россия - наш ближайший, самый надежный союзник и стратегический партнер.

Мы с Россией на самом высоком уровне активно взаимодействуем по всем направлениям сотрудничества. И Россия также придерживается аналогичного подхода и активно работает с нами во всех сферах взаимовыгодных отношений. В Сочи у нас с Владимиром Владимировичем состоялся обстоятельный разговор по многим актуальным вопросам взаимодействия. Президент России всегда поддерживал и поддерживает все поднимаемые нами вопросы. Он очень тепло относится к нашей стране и к народу Кыргызстана.

Мы уже около трех лет взаимодействуем с Президентом России. Он ни разу не отказывал в поддержке Кыргызстану по любым поднимаемым нами вопросам. И в этот раз его позиция была такой же. Состоялся хороший, обстоятельный разговор по многим аспектам сотрудничества.

Далее мы с официальным визитом посетили Венгрию. Встречи и переговоры с Премьер-министром Виктором Орбаном, Президентом и Спикером Национального Собрания были плодотворными.

Как Вы знаете, в Венгрии действует парламентская система управления. Главой государства является Премьер-министр. В день приезда в страну неформальная встреча с ним продолжалась 2,5 часа. На следующий день переговоры в узком и широком кругу прошли также весьма плодотворно. Было достигнуто взаимопонимание по многим вопросам.

Во-первых, в сфере образования количество бюджетных мест для наших студентов было увеличено с 75 до 150 мест. Во-вторых, мы давно работаем над привлечением инвестиций с европейских и других стран. Решено было создать кыргызско-венгерский инвестиционный фонд с уставным капиталом в 50 млн. долларов, что составляет около 4 млрд. сомов.

Мы договорились об использовании данных средств для создания совместных предприятий, через которые можно будет инвестировать в экономику, перерабатывающую промышленность, строительство промышленных предприятий, а главное - в экспорт нашей продукции.

Отрадно, что у наших предпринимателей появилась возможность выхода на рынки стран ЕС через Венгрию. В Европе есть передовые технологии, которые используются также и в Венгрии. Мы могли бы использовать их в различных отраслях. Такие вот вопросы были решены.

В-третьих, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поднял очень хорошую инициативу. Мы братские, близкие страны. Много говорили об исторических корнях. Мы, так сказать, укрепили связи с венгерскими братьями. Для укрепления этой связи решено открыть прямой авиарейс Будапешт-Бишкек.

Также был обсужден вопрос об открытии филиала банка Венгрии.

В ходе переговоров мной был поднят ряд вопросов международного характера, по результатам которых господин Орбан дал соответствующие поручения Министерству иностранных дел и торговли по поддержке всех инициатив Кыргызстана, двустороннего и многостороннего характера, на международных площадках.

Венгерская сторона выразила заинтересованность по сотрудничеству с нашим Министерством чрезвычайных ситуаций по рекультивации урановых отходов. Наша делегация, установила тесные братские связи с венгерским руководством, которые принесут свои результаты в будущем.

Появилась хорошая возможность для привлечения инвестиций и технологий во все сферы из Европы через Венгрию, а также для вывода произведенной продукции на внешние рынки.

Они и сами также заинтересованы в сотрудничестве в данной сфере, так как рядом с нами находятся крупные рынки. Рядом Китайская Народная Республика, также мы находимся в ЕАЭС. Самое главное - мы с Премьер-министром Орбаном подписали Декларацию о стратегическом партнерстве.

Венгерский народ глубоко почитает и с большим уважением относится к творчеству великого сына кыргызского народа, всемирно известного писателя Чынгыза Айтматова.

На церемонии присвоения имени Айтматова одному из скверов Будапешта мэр города, а также во время встреч и Премьер-министр, и Президент, и Спикер приводили цитаты из произведений писателя. Его творчество изучалось в программах как школ, так и вузов, наши венгерские друзья хорошо знают творчество Айтматова.

Имя нашего великого писателя было присвоено скверу. Мэр города произнес очень трогательную речь, которая впечатлила нас. Я рад, что Чынгыз Торекулович даже после ухода из жизни продолжает своим творческим наследием поддерживать нас.

Я отметил, что кыргызский народ через уникальный эпос "Манас" и произведения Айтматова внес свой вклад в мировую сокровищницу литературы и искусства. Не так много тех, кто, как Айтматов, сумел оставить неизгладимый след в развитии мировой культуры", - сказал глава государства.