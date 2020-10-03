Жээнбеков: Продать свой голос - это удар по будущему своих детей

"Вмешательство аппарата президента в процесс подготовки к выборам было минимальным. Правительство действовало самостоятельно. Наш аппарат указывал на недостатки в процессе подготовки". Напрямую аппарат ни во что не вмешивался. Об этом в интервью "Биринчи радио" заявил президент КР Сооронбай Жээнбеков.

"Но есть и обратная сторона. За ситуацию в стране во время и после выборов ответственен Президент. В этих целях аппарат в рамках закона выполнял свои задачи.

За последние пять лет в парламенте были шесть партий. Многие входили в коалицию большинства, оппозиционное меньшинство также участвовало в формировании правительства. Все партии влияли на кадровые назначения. Это было очевидно. В настоящее время сторонники всех этих партий сидят в правительстве, министерствах и местных органах власти. Каждый депутат, каждая партия за пять лет имели возможность назначить своих людей на должности.

Но после принятия закона об использовании административного ресурса резко снизился уровень использования админресурса со стороны государственной власти. Мы следим за этим посредством СМИ, аппарат указывает на существующие недостатки.

Как показывает статистика, большинство депутатов 6-го созыва снова баллотируются в депутаты. Одни - в составе той же партии, другие - уже вместе с другой партией. Я хотел бы сказать, что при таких условиях невозможно доминирование той или иной партии в использовании административного ресурса. Влияние участвовавших в выборах 16 партий было разным в разных городах и районах. Таким образом, невозможно точно предсказать исход предстоящих выборов.

Конечно, будут фавориты выборной гонки, но предугадать, кто победит, невозможно. Узнаем завтра, когда откроются урны. Я всегда говорю, что развитие возможно только тогда, когда есть конкуренция. Сейчас мы создали условия для политической конкуренции. Могу сказать, что это сделано.

Если мы сможем создать такие же условия для свободной конкуренции в экономике, то у нас начнут появляться лучшие кадры в политике. Если мы создадим конкуренцию в экономике, у нас появятся лучшие, образованные, опытные и передовые предприниматели.

Я, конечно, не могу сказать, что все стало идеальным. Как показывает пройденный путь других развитых стран, проблемы все еще остаются, и они еще будут. Я убежден, что конкуренция и открытое общество будут двигать страну вперед. Мы хотим достигнуть этой цели. И в политике, и в экономике должна быть здоровая конкуренция.

И самая большая проблема на сегодняшний день, которая беспокоит и меня, и каждого гражданина, болеющего за будущее Кыргызстана - это проблема подкупа голосов. Завтра - день голосования и я хотел бы призвать не продавать свои голоса. Человек, который радеет за свое будущее, за будущее своих детей, за будущее государства, никогда не пойдет на это.

Продать свой голос - это удар по будущему своих детей, будущему государства, собственному будущему.

Этот парламент будет избран на 5 лет. Он имеет огромное влияние на развитие нашего государства. Все ключевые решения, законы будут приниматься в парламенте. Напрямую влияет на развитие государства. Поэтому я хотел бы еще раз призвать не продавать свой голос.

Мы видим, что в каждой партии есть талантливая, способная молодежь, которая проявляет себя во время дебатов, встреч с избирателями. К завтрашнему вечеру уже будет ясно, какие партии станут победителями парламентской гонки. Я считаю, что необходимо привлекать на госслужбу и ту молодежь, которая проявила себя во время предвыборной агитации, но чья партия проиграла выборы.

Я обратил внимание на списки партий и отметил, что все они постарались включить в первую десятку и двадцатку лучших кандидатов. Нам следует привлечь их к государственной службе. Особенно - молодежь. Даст Бог, после выборов, каким бы не сформировался Жогорку Кенеш, необходимо поднимать этот вопрос и привлекать этих молодых людей. Я вижу, кто из них всем своим сердцем радеет за свою страну, готов верой и правдой служить ей. Моя цель - привлечь их на госслужбу, чтобы они могли реализовать себя и внести свой вклад в развитие нашей страны. Мы будем приглашать молодежь из числа партий, которые проиграют выборы", - сказал Жээнбеков.