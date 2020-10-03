Будет ли введен карантин в КР? Ответ президента

В случае обострения эпидситуации в Кыргызстане уже не получится ввести карантин как раньше. Об этом в интервью "Биринчи радио" заявил президент КР Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, нужно думать и об экономике, и о здоровье.

"Мы одними из первых обратили внимание на угрозу коронавируса. В январе провели заседание Совета безопасности и после вспышки коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации, а далее и чрезвычайного положения. На карантине мы находились 2 месяца. Это было особенно сложно для нашей экономики. Так как соседний Китай закрыл свои границы. Закрыли границы также и Узбекистан, Казахстан, Таджикистан.

В то время нашей главной задачей было защитить людей от коронавируса, обучить их тому, как можно защититься от болезни, как себя вести, как избежать заражения. 2 месяца времени ушло на подготовку также и медперсонала.

Во-вторых, большим вопросом стало обеспечение граждан продуктами питания.

За два месяца, и за последующие три месяца выпадение из бюджета составило 28 миллиардов сомов, что составляет более 15% нашего бюджета. Это была огромная потеря. Но мы не могли не пойти на это. Вопрос здоровья населения вышел на первое место.

После снятия карантина мы продолжали информировать граждан о том, что опасность еще не миновала, что следует позаботиться о здоровье детей и близких. Призывали быть ответственными. Но некоторые политики начали публично утверждать о том, что нет никакой болезни, что это просто грипп, а тема вируса поднимается Президентом, для того, чтобы Правительство получило денежную помощь из-за рубежа. И люди поверили им. В итоге первая волна вируса нанесла сильный удар.

Большой проблемой оказалась нехватка медперсонала. Мы открыли дневные стационары, начали оказывать помощь населению. Подключились волонтеры, врачи, подоспела внешняя помощь. Чтобы это не повторилось, мы строим новые больницы и ремонтируем старые. Закупаем лекарства в Госматрезерв.

Наши медики уже освоили, как лечить данное заболевание. Нельзя утверждать, что только государство несет ответственность. Каждый человек должен почувствовать личную ответственность. Каждый должен следить за собой, все должны быть осторожными.

Теперь мы не сможем вводить карантин, как раньше. Нужно уделять одинаковое внимание и экономике, и здоровью. А для этого необходимо, чтобы каждый из нас, от Президента до простых граждан, должны неукоснительно соблюдать санитарные правила.

Наши врачи советуют следовать правилам. Соблюдая их, мы победим эту болезнь. Если мы все будем бороться и работать вместе, мы это преодолеем.

Есть и те, кто проводит тои, все зная и понимая, приглашает 500 человек, или устраивать поминки. Мы говорим проводи, но только с соблюдением санитарных правил.

А во время предвыборной агитации партии собирали большое количество людей - от 500 до 1000 человек. Стоит принять меры в отношении этих партий, как сразу начнут говорить, что со стороны власти используется давление на партию. Ради получения голосов электората, начинают говорить, что власть давит на них, отбирает голоса, не дает работать. Обратите внимание на дебаты, там те, кто был во власти и ничего не смогли сделать, с пеной у рта критикуют нынешнюю власть. Ладно, если бы об этом говорили представители молодежи, новые лица в политике.

В настоящее время рост заболевания наблюдается и в Европе, все открыто показывается. Нам следует быть весьма осторожными. Необходимо строго наказывать тех, кто не следует правилам. Я обратил на это особое внимание Главы правительства и всех соответствующих государственных органов.

Скоро откроются школы и здесь должны проявить ответственность как учителя, так и сами родители.

Я, как отец, прекрасно понимаю, что родителям, учителям приходилось сложно дистанционное обучение детей-учеников начальной школы. Поэтому мы поддержали решение правительства о посещении школ учащимся 1-6 классов.

Тем не менее, меня беспокоит, что риск заражения еще велик. Наблюдается рост заразившихся в Баткенской области, в других районах. Опасность и риск сохраняются. Поэтому пришло время всем усилить заботу о наших детях, соблюдая все правила и нормы. Дети есть дети. Они играют, могут забыть о предосторожностях. Поэтому мы должны привить нашим детям эти правила".