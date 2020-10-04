Погода
$ 79.40 - 79.75
€ 92.55 - 93.92

Госпитализированный президент Трамп хочет вернуться к предвыборной гонке

157  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент США Дональд Трамп заявил в своем видеообращении об улучшении состояния и скором возвращении к предвыборной кампании.

Видеообращение было сделано из временного президентского офиса в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида в окрестностях американской столицы.

- Я приехал сюда и чувствовал себя не так уж хорошо, но теперь чувствую себя лучше... Я думаю, что вернусь скоро, я жду, когда можно будет довести предвыбоную кампанию до конца, - сказал Трамп.

Шон Конли, лечащий врач президента США, заявил журналистам, что Дональд Трамп "чувствует себя очень хорошо", и в течение последних 24 часов у него не было трудностей с дыханием и повышенной температуры. пригороде Вашингтона, где в данный момент президент получает необходимую медицинскую помощь.

Трампу начат пятидневный курс лечения ремдисивиром – внутривенным препаратом, который позволяет сократить срок госпитализации пациентов с COVID-19.

Трамп уже получил экспериментальное лечение, REGN-COV2 от компании Regeneron, один из нескольких экспериментальных препаратов, в состав которого входят моноклональные антитела, которые используются для лечения широкого спектра заболеваний. Трамп также принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.

- Мы сохраняем осторожный оптимизм, - сказал Конли, заявив, что точная дата выписки Трампа пока неизвестна. Медики собираются внимательно следить за его здоровьем в особенности с 7 по 10 дни после заражения, так как на этом этапе у некоторых пациентов может начаться так называемая фаза воспаления.

По сведениям "Голоса Америки", в списке известных политиков, заболевших коронавирусом – президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, президент Гватемалы Алехандро Джамматеи, временный президент Боливии Жанин Анес, президент Доминиканской республики Джус Абинадер, иранские вице-президенты Эшак Джахангири и Массуме Эбтекар, 71-летний вице-президент Индии Венкая Найду, министр внутренних дел этой страны Амит Шах, и младший министр железных дорог Суреш Ангади – он на прошлой неделе стал первым индийским федеральным министром, умершим от осложнений COVID-19.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392583
Теги:
Индия, Иран, США, Дональд Трамп, Боливия, Гондурас, Гватемала, коронавирус, COVID-19
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  