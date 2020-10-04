Госпитализированный президент Трамп хочет вернуться к предвыборной гонке

Президент США Дональд Трамп заявил в своем видеообращении об улучшении состояния и скором возвращении к предвыборной кампании.

Видеообращение было сделано из временного президентского офиса в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида в окрестностях американской столицы.

- Я приехал сюда и чувствовал себя не так уж хорошо, но теперь чувствую себя лучше... Я думаю, что вернусь скоро, я жду, когда можно будет довести предвыбоную кампанию до конца, - сказал Трамп.

Шон Конли, лечащий врач президента США, заявил журналистам, что Дональд Трамп "чувствует себя очень хорошо", и в течение последних 24 часов у него не было трудностей с дыханием и повышенной температуры. пригороде Вашингтона, где в данный момент президент получает необходимую медицинскую помощь.

Трампу начат пятидневный курс лечения ремдисивиром – внутривенным препаратом, который позволяет сократить срок госпитализации пациентов с COVID-19.

Трамп уже получил экспериментальное лечение, REGN-COV2 от компании Regeneron, один из нескольких экспериментальных препаратов, в состав которого входят моноклональные антитела, которые используются для лечения широкого спектра заболеваний. Трамп также принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.

- Мы сохраняем осторожный оптимизм, - сказал Конли, заявив, что точная дата выписки Трампа пока неизвестна. Медики собираются внимательно следить за его здоровьем в особенности с 7 по 10 дни после заражения, так как на этом этапе у некоторых пациентов может начаться так называемая фаза воспаления.

По сведениям "Голоса Америки", в списке известных политиков, заболевших коронавирусом – президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, президент Гватемалы Алехандро Джамматеи, временный президент Боливии Жанин Анес, президент Доминиканской республики Джус Абинадер, иранские вице-президенты Эшак Джахангири и Массуме Эбтекар, 71-летний вице-президент Индии Венкая Найду, министр внутренних дел этой страны Амит Шах, и младший министр железных дорог Суреш Ангади – он на прошлой неделе стал первым индийским федеральным министром, умершим от осложнений COVID-19.