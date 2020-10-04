Выборы-2020. Карта основных УИК по Бишкеку

Сегодня, 4 октября 2020 года, в Кыргызской Республике началось голосование на выборах депутатов ЖК КР.

Для голосования на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики открыты 2 475 избирательных участка, из которых 45 находятся за рубежом. Общее количество избирателей - 3 523 554 гражданина Кыргызской Республики, из которых находятся в списках за рубежом – 32 602 гражданина.

По сравнению с предварительным списком избирателей, который был сформирован за 80 дней до дня голосования, рост числа избирателей составил 94 489 избирателей или 2,75%.

- На выборах в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики принимают участие 16 политических партий. Данные партии выдвинули 1 957 кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, из них 57 исключены из списков по собственным заявлениям. Всего зарегистрировано 1 912 кандидатов в депутаты ЖК КР. Из 1 912 кандидатов 618 или 32,32% - женщины, - сказала глава ЦИК