Страны ЕАЭС продлили льготный режим закупок средств против корорнавируса

Страны ЕАЭС продляют срок освобождения от ввозной таможенной пошлины ряда товаров, используемых для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Тарифная льгота продлена с 1 октября 2020-го по 31 марта 2021 года.

Это сделано, сообщили в Евразийской экономической комиссии, во исполнение решения Совета ЕЭК, заседание которого состоялось с участием представителей Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России 1 октября.

Согласно данному решению, из перечня исключается ряд товаров, по которым налажено собственное производство в достаточном количестве. Речь идет, в частности, о тест-системах для выявления заболевания, готовых противовирусных дезинфицирующих средствах, лабораторных термосумках и медицинских морозильниках, бинтах, вате, марле, одноразовых средствах индивидуальной защиты (масках и бахилах).

При этом на территорию Евразийского экономического союза по-прежнему можно беспошлинно поставлять некоторые компоненты и материалы для производства лекарственных и дезинфицирующих средств, медицинские препараты, респираторы, защитные очки, резиновые перчатки, медизделия и аппаратуру, а также боксы и носилки для транспортировки пациентов.

"По значительной части списка мы продлеваем режим, с тем, чтобы все необходимые поставки по средствам защиты, медицинскому оборудованию и материалам были в полном объеме осуществлены, и мы могли эффективно бороться с рисками пандемии. Но так как большие результаты достигнуты в собственном производстве, то необходимости импортировать другую часть продукции больше нет", – отметил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября.

Как напомнили в ЕЭК, продукция, импортируемая в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории ЕАЭС, стала освобождаться от уплаты ввозной таможенной пошлины по решению Совета ЕЭК от 16 марта 2020 года. Необходимым условием для этого является наличие подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, выданного уполномоченным органом конкретного государства ЕАЭС в соответствии с национальным порядком.