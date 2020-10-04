Попался на крючок: как голосуют претенденты на премьерство?

Будут ли кыргызстацы удивлены результатами выборов, станет известно уже завтра. Пока же вся страна, затаив дыхание, наблюдает за ходом голосования, а также пытается оценить заявления, которые делают ведущие политические игроки, выполняя свой гражданский долг.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня проголосовал на выборах депутатов ЖК на избирательном участке № 1327, расположенном в бишкекской Национальной школе-лицее инновационных технологий № 5 им. А. Молдокулова.

- Мы сделали все, чтобы выборы прошли справедливо и прозрачно. Всем партиям были предоставлены равные возможности. Новые партии имели возможность участвовать в выборах на равных, - подчеркнул глава государства.

Он особо отметил, что не было никаких ограничений для пиара политических программ, партийные дебаты широко транслировались на телеканалах, а предвыборная агитация прошла в условиях сильной политической конкуренции.

О сильной политической конкуренции на текущих выборах также сказал Омурбек Текебаев, пришедший на избирательный участок без паспорта - за документом ему пришлось отправлять домой сына.

- Эти выборы этого года отличаются от предыдущих. Первое - небывалая, жесткая конкуренция между партиями. Если раньше такая конкуренция проходила между оппозицией и провластными, то сегодня провластные партии тоже разделились на непримиримые группировки, оппозиция тоже конкурирует между собой. В результате проведенных реформ голос каждого избирателя стал на вес золота, и все за ним охотятся, кто как может. Встречаются такие, кто готов продать свой голос. Но я считаю это признаком переходного этапа, это как детская болезнь роста. Думаю, что избиратель станет более ответственным, - сказал он.

Нынешняя предвыборная гонка, и правда, получилась очень состязательной.

Однако с утверждением о том, что особенно непримиримыми соперниками стали именно провластные партии, можно поспорить. Во время агитации, действительно, возникали некоторые инциденты, позволяющие, наверное, предположить наличие конфликта между партиями "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан". При этом, согласно официальным заявлениям со стороны политических объединений, никакого непримиримого противоборства между ними не было и нет.

Если предположить, что партийцы не лукавили, говоря об отсутствии разногласий, то, получается, что вся эта конкуренция – просто хорошо продуманная пиар-стратегия, нацеленная, возможно, в том числе на то, чтобы создать у соперников ощущение, что они могут пролезть в парламент из-за конфликта основных фаворитов гонки.

И кто же из политиков попался на этот крючок? Точно, не Омурбек Текебаев. Он слишком опытен и способен распознать любую, даже самую искусную игру.

Зато его тезка – Омурбек Бабанов, очевидно, поверил в реальность противостояния провластных партий. Он вдохновился этим настолько, что решил вернуться на политический олимп. Впрочем, Омурбек Токтогулович все еще предпочитает именовать себя общественным деятелем и не берется делать однозначных заявлений насчет потенциального премьерства.

- Давайте посмотрим, какие результаты. Я могу одно сказать: я никогда не буду стоять в стороне от событий, которые будут происходить на моей родине. Если события пойдут в неправильную сторону, то я буду заявлять как гражданин об этом. Я один из вас. Если я был в политике... Я сейчас общественной деятельностью занимаюсь. Конечно, я буду выражать свое мнение, - заявил он журналистам, проголосовав на своем избирательном участке

Нужно отметить, что по некоторым прогнозам, политическим и астрологическим, нынешнее возвращение Омурбека Бабанова в политику – фальстарт. Однако сам он, видимо, не считает, что поторопился. К примеру, известная ясновидящая Светлана Тойгонбаева в своем прогнозе по поводу будущего политика заявила, что не видит Бабанова во власти. "По крайней мере я не вижу его на вершине. Он может свою партию проталкивать наверх, но сам попасть туда не сможет. Его не пропустят", - сказала она.

Тем временем, другой потенциальный кандидат на пост премьер-министра в новом правительстве, которое будет сформировано депутатами уже VII созыва ЖК, тоже сделал свой выбор. Действующий мэр Бишкека Азиз Суракматов проголосовал на избирательном участке в музыкальной школе им. Шубина. После он призвал бишкекчан последовать его примеру.

- Этот парламент будет в ближайшие пять лет определять судьбу Кыргызстана. Парламент, который вы выберете, будет выбирать правительство и стратегию развития страны, социальную политику, вопросы, связанные с благосостоянием граждан. Прошу горожан прийти на выборы. Каких депутатов мы изберем, такие депутаты и будут в нашем парламенте, - отметил он.

Вот так спокойно, без суеты и лишнего пафоса.

Третий претендент на пост главы правительства, которого называют эксперты, пока остается в тени. Данных о том, где и как голосовал Райымбек Матраимов, пока нет. Однако известно, что его брат Искендер Матраимов – один из лидеров партии "Мекеним Кыргызстан" уже выполнил свой гражданский долг. Он голосовал на одном из избирательных участков Бишкека.

- Уважаемые кыргызстанцы, сегодня очень ответственный день для всех, и агитация, которая началась 4 сентября, завершилась выборами. Приходите на выборы и выберите ту партию, которой вы хотите отдать голос. Дай Бог, будущее Кыргызстана в ваших руках, - заявил он.