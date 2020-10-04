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Жээнбеков осмотрел строительство нового здания школы-лицея № 5

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- Бакыт Басарбек
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 4 октября, по завершению процесса голосования, осмотрел ход строительства нового здания дополнительного учебного корпуса Национальной школы-лицея инновационных технологий № 5 им. А. Молдокулова г. Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики Урматбек Кокочаров сообщил, что строительство нового двухэтажного здания на 375 ученических мест предполагается завершить в июне 2021 года.

Урматбек Кокочаров напомнил, что сейчас продолжается системная работа по строительству новых зданий школ и дополнительных корпусов в школах, где наблюдается наибольшая учебная нагрузка.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что при строительстве и оборудовании нового учебного корпуса должны учитываться условия для внедрения современных цифровых технологий в учебный процесс.

Глава государства подчеркнул особую важность применения передовых учебных практик и современных цифровых решений в деле обучения учащихся.


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URL: https://www.vb.kg/392610
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Бишкек, Кыргызстан
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