В Сузакском районе члены ОПГ отстреливались от милиции. Они задержаны

В Сузакском районе Джалал-Абадской области задержаны два члена ОПГ. Они оказали сопротивление органам правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

Задержание происходило 2 октября в одном из населенных пунктов Сузакского района. В УВД Джалал-Абадской области VB.KG рассказали, что поводом для задержания стало видеосъемка с другого задержания. У человека, который попал в кадр было оружие.

- Когда сотрудники милиции пришли к подозреваемому, он и еще один мужчина, находившийся с ним, оказали сопротивление. Стали кричать, что это политическая провокация, ударили сотрудника милиции и пытался применить травматический пистолет. В результате оба были задержаны, - рассказали в УВД Джалал-Абадской области.

Задержанными оказались местные жители А.С. 1977 года рождения и У.Т. 1997 года рождения. Оба числятся в базе МВД как члены организованной преступной группировки и были судимы за убийство.

По данному факту было начато расследование по статье 266 (произвол), в качестве вещественного доказательства были изъяты 9-мм травматическое огнестрельное оружие калибра 1 мм и 13 патронов.

Сегодня Сузакский районный суд принял решение заключить подозреваемых под стражу на время следствия.