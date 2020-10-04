Бекешев: "Первое, за что возьмутся депутаты VII созыва ЖК – Конституция КР"

Первое, за что возьмутся депутаты VII созыва ЖК - Основной закон. После избрания спикера, формирования правительства начнутся консультации по поправкам в Конституцию. Об этом VB.KG сообщил экс-парламентарий Дастан Бекешев.

Он отметил, что ряд партий изначально заявили о Конституционной реформе.

- Поэтому, думаю, что будет какая-то игра по поводу референдума. И, возможно, крен в новом Основном законе пойдет де-юре в сторону парламентской формы правления, а де-факто – за усиление президентской. Следовательно, серьезные преобразования будут однозначно. Миссия VII созыва ЖК – смена Конституции, - подчеркнул Дастан Бекешев.

В целом же, по мнению экс-депутата, придется новым народным избранникам поменять в дальнейшем систему наблюдения за выборами.

- Выявлено очень много нарушений в ходе избирательного процесса 2020 года. И новый парламент должен озаботиться этими вопросами, - сказал Бекешев.

Экс-депутат добавил, что в любом случае следует дождаться итогов голосования.

Напомним, сегодня 4 октября, в Кыргызстане проходят выборы в Жогорку Кенеш. В избирательной гонке участвуют 16 партий-кандидатов.