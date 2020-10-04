Чем отличаются итоги по Бишкеку от общереспубликанских?

ЦИК опубликовал предварительные данные по Бишкеку. Они несколько отличаются от общереспубликанских голосов кыргызстанцев.

Так, в первую тройку по столице вошли:

"Биримдик" - 16,49%

"Мекеним Кыргызстан" - 16,45%

"Республика" - 10,45%.

Оставшиеся места разделились следующим образом:

"Реформа" - 6,49%

"Бутун Кыргызстан" - 6,12%

"Мекенчил" - 5,51%

"Ата Мекен" - 5,49%

"Чон Казат" - 4,89%

"Ыйман Нуру" - 4,88%

"Против всех" - 4,82%

"Кыргызстан" - 3,55%

"Бир Бол" - 2,25%

"Замандаш" - 2,18%

"Мекен Ынтымагы" - 1,04%