Погода
$ 79.40 - 79.75
€ 92.55 - 93.92

Чем отличаются итоги по Бишкеку от общереспубликанских?

347  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ЦИК опубликовал предварительные данные по Бишкеку. Они несколько отличаются от общереспубликанских голосов кыргызстанцев.

Так, в первую тройку по столице вошли:

"Биримдик" - 16,49%

"Мекеним Кыргызстан" - 16,45%

"Республика" - 10,45%.

Оставшиеся места разделились следующим образом:

"Реформа" - 6,49%

"Бутун Кыргызстан" - 6,12%

"Мекенчил" - 5,51%

"Ата Мекен" - 5,49%

"Чон Казат" - 4,89%

"Ыйман Нуру" - 4,88%

"Против всех" - 4,82%

"Кыргызстан" - 3,55%

"Бир Бол" - 2,25%

"Замандаш" - 2,18%

"Мекен Ынтымагы" - 1,04%


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392623
Теги:
парламент, Кыргызстан, #Выборы2020, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  