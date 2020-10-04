Чем отличаются итоги по Бишкеку от общереспубликанских?

ЦИК опубликовал предварительные данные по Бишкеку. Они несколько отличаются от общереспубликанских голосов кыргызстанцев.
Так, в первую тройку по столице вошли:
"Биримдик" - 16,49%
"Мекеним Кыргызстан" - 16,45%
"Республика" - 10,45%.
Оставшиеся места разделились следующим образом:
"Реформа" - 6,49%
"Бутун Кыргызстан" - 6,12%
"Мекенчил" - 5,51%
"Ата Мекен" - 5,49%
"Чон Казат" - 4,89%
"Ыйман Нуру" - 4,88%
"Против всех" - 4,82%
"Кыргызстан" - 3,55%
"Бир Бол" - 2,25%
"Замандаш" - 2,18%
"Мекен Ынтымагы" - 1,04%