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Руслан Казакбаев: "Мы не ожидали такого беспредела"

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- Виктория Гунгер
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Все видели, с какими массовыми нарушениями проходили эти выборы. Было очень много заявлений о подкупах и "подвозах". Партия "Республика" сомневается в итогах выборов 4 сентября. Об этом на брифинге заявил глава партии Мирлан Жеенчороев.

Он отметил, что они ждут итоговые протокола, которые повергнут анализу.

- Надеемся, что ЦИК изучит все факты, которые мы заявили, в том числе, которые отправляли в Гепрокуратуру. Но, повторю, мы подвергаем сомнению сегодняшние итоги выборов в ЖК КР, - подчеркнул Жеенчороев.

Согласен с его позицией и член партии Руслан Казакбаев.

- Признаюсь, мы не ожидали, что в день выборов будет такой беспредел. Это касается и подвоза по Форме№2. Нынешние выборы - борьба админресурса и "грязных" технологий. Но все нарушения нами зафиксированы. Ждем по каждому оценку ЦИК. После этого мы будем смотреть, как действовать дальше, - сказал Казакбаев.

Примечательно, что не признают итоги выбора: "Мекенчил", "Социал-демократы", "Бир Бол", "Чон Казат", "Ыйман Нуру".


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URL: https://www.vb.kg/392624
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