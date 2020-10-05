Новая Каледония проголосовала против отделения от Франции

В воскресенье, 4 октября, одновременно с парламентскими выборами в Кыргызстане на входящем в состав Франции архипелаге Новая Каледония к востоку от Австралии прошел референдум об отделении от Франции. Вариант "нет" выбрали более 53 процентов проголосовавших.

Как сообщает телеканал "Euronews по-русски", за независимость в основном выступают представители коренного народа канаки. Против – потомки французских колонистов.

Архипелаг принадлежит Франции с 1853 года, получил особый автономный статус в 1998 году. В ведении центрального правительства остаются вопросы внешней политики, обороны, правосудия и валютной эмиссии.

- Избиратели высказали свое мнение, и большинство выразило желание, чтобы Новая Каледония оставалась частью Франции. Как глава государства я с глубоким чувством благодарности приветствую этот знак доверия Республике. Я также принимаю эти результаты со смирением, - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Новая Каледония находится в южной части Тихого океана с населением в 270 тысяч человек. От основной территории Франции ее отделяют 18 тысяч километров.

Это второй референдум о самоопределении Новой Каледонии за два года. В 2018-м против отделения от Франции высказались около 57 процентов избирателей. Следующий плебисцит на эту тему может пройти через два года.