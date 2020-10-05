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"Где именно украли голос". Проигравших на выборах призвали проявить логику

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- Бакыт Басарбек
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"Если бы вы сразу объединились в одну партию, то шансов пройти в парламент у вас было бы намного больше. Теперь же какой смысл после обеда кричать об объединении и единстве. Не стоит людей таким образом вводить в заблуждение". Об этом, обращаясь к проигравшим партиям, на своей странице в соцсети заявил советник главы Минсоцразвития Дайырбек Орунбеков.

По его словам, всем этим партиям помешали объединиться личные амбиции.

"Я согласен с теми, кто говорит, что эти выборы были "грязными". Вместо того, чтобы заниматься агитацией, вы занимались распространением грязных слухов и сплетен. Никогда раньше я не видел столько черного пиара.

Тем, кто заявил, что не признает результаты этих выборов, можете сказать, где именно результаты выборов были сфальсифицированы? У вас есть представитель на каждом избирательном участке. Поэтому вы можете сказать, где именно был украден ваш голос?

Вы утверждаете, что избирателей купили как домашний скот с использованием админресурса и денег. Получается если избиратель не разделяет взглядов ваших партий, то он сразу продался? Получается, большинство избирателей являются домашним скотом только потому, что они за вас не проголосовали? Где логика?

Тот же Момбеков сколько голосов получил в своем селе, к примеру, в 2015 году он набрал около 2000 голосов. В целом, можете сказать мне сколько каждый из вас получил голосов в своих селах?

Во время избирательной кампании вы вместо того, чтобы знакомить людей с вашими программами, занимались только черным пиаром. После этого кто за вас проголосует?", - написал Орунбеков.

Напомним, по предварительным данным ЦИК КР, в Жогорку Кенеш 7 созыва проходят 4 политические партии. Это "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан". Именно они преодолели 7-ми процентный порог.


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URL: https://www.vb.kg/392636
Теги:
выборы, Кыргызстан, скандал
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