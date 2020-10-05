Выборы в Жогорку Кенеш промониторили зарубежные наблюдатели

Мониторинг подготовки выборов в Жогорку Кенеш и их проведения 4 октября осуществили наблюдатели из ряда стран. Своими впечатлениями от проведения долгосрочного и краткосрочного мониторинга они, как рассказали в Межпарламентской Ассамблее (МПА) государств СНГ, обменялись на состоявшейся в Бишкеке встрече.

Собеседниками стали представители миссии от самой МПА во главе с заместителем председателя Исполнительного комитета СНГ Виктором Гуминским и глава миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) Томас Бозеруп. Во встрече также приняли участие координатор группы наблюдателей МПА СНГ Мухтар Ерман, генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, глава штаба наблюдателей миссии МПА СНГ Олег Кулеба.

"Встречи группы наблюдателей от МПА СНГ с руководством мониторинговых миссий от других международных организаций в рамках наблюдения за выборами традиционно проводятся в период долгосрочного и краткосрочного наблюдения. Они позволяют обменяться мнениями о ходе мониторинга, о его промежуточных результатах, а также сравнить методологию наблюдения", - отметили в МПА.

Оценивая ход электоральной кампании в Кыргызстане, стороны согласились, что для нее характерна высокая политическая конкуренция и активность избирателей.

В МПА также сообщили, что международные наблюдатели от нее работали на зарубежных избирательных участках в странах СНГ: в Баку, Минске, Москве и Санкт-Петербурге. Всего для организации голосования на парламентских выборах за пределами Кыргызстана открыто 45 избирательных участков в дипломатических и консульских учреждениях республики в 28 странах. Максимальное количество участков – двенадцать -образовано в России, три- в Германии, по два - в Казахстане, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и Китае.

Голосование здесь проходило по тем же правилам что и на территории страны - с применением биометрической идентификации и автоматических считывающих урн. Итоги мониторинга на зарубежных избирательных участках будут учтены при подготовке общего заключения группы международных наблюдателей от МПА СНГ.

Представители этой группы, находясь в Бишкеке, также возложили цветы к памятнику "Блокадникам Ленинграда" в столичном парке Победы имени Д. Асанова, побывали в Доме-музее Чингиза Айтматова, а наблюдатели от Казахстана посетили его могилу на территории мемориального комплекса "Ата-Бейит".