Темирлан Султанбеков: Партии поставили свои амбиции выше интересов нации

Политические партии поставили личные амбиции выше интересов народа. Так кандидат от партии "Слциал-демократ" Темирлан Султанбеков прокомментировал VB.KG проигрыш на выборах оппозиционных партий.

- Наша партия предлагала всем партиям объединиться, но так и не получила ответ. Они решили, что у них хватит сил и ресурсов выиграть выборы самостоятельно. Партии поставили свои амбиции выше интересов нации. В итоге, Жээнбековы и Матраимлвы с помощью своих партий, провели выборы с массой нарушений, подвозом и подкупом, - сказал Темирлан Султанбеков.

Он уверен, что сейчас пришло время, чтобы объединиться. Политический блок намерен требовать признания выборов несостоявшимися и назначения новых выборов.

- Более того мы намерены требовать, чтобы партии "Биримдик" и " Мекеним Кыргызстан" не участвовали в выборах из-за допущенных ими нарушений, - сказал Темирлан Султанбеков.

Отметим, сегодня проходит митинг партий, которые недовольны предварительными результатами выборов.