Фильм, связанный с Кыргызстаном, вошел в программу Московского фестиваля

Фильм российского режиссера Максима Дашкина "На дальних рубежах", в котором события разворачиваются на российской военной базе в Кыргызстане, вошел в основную программу 42-го Московского международного кинофестиваля. Этот кинофорум проходит с 1 по 8 октября и включает основной конкурс, смотры документального кино и короткометражных картин, внеконкурсные, а также ретроспективные показы.

"Основной, "большой" конкурс Московского кинофестиваля всегда таит немалые сюрпризы, которые в дальнейшем во многом определяют картину развития отечественного и мирового кинематографа. Особенное место в нем занимают фильмы отечественного производства, чьи авторы считают за честь устраивать мировые премьеры своих фильмов именно в Москве", - сообщается об этой программе..

"Российская военная база, Кыргызстан. У Марии, жены заместителя командира базы, завязываются отношения с сослуживцем мужа. Стремительное развитие их романа трагически и необратимо меняет жизнь Марии и ее семьи", - говорится в синопсисе к ленте "На дальних рубежах". В ней снялись известные российские актеры Виктория Толстоганова, Сергей Шнырев, а также Александр Кудин и другие. Фильм в рамках основной программы ММКФ-2020 показывается 4 и 8 октября.

Максим Дашкин зкончил Нью-Йоркскую киношколу Tisch School Of the Arts по специализации режиссер и сценарист (творческий руководитель – Оливер Стоун). С 2009 года снимает игровые и документальные картины, отмеченные наградами и номинациями национальных и международных киносмотров, а также режиссирует телевизионные многосерийные фильмы по заказу центральных российских каналов.

Московский Международный Кинофестиваль - один из старейших в мире. Впервые он проводился в 1935 году, председателем жюри был Сергей Эйзенштейн. Правда, хронология фестиваля отсчитывается с 1959 года, когда он превратился в регулярное мероприятие. Второе рождение ММКФ произошло в 60-е годы минувшего века - в период "оттепели". Непростой период, переживавшийся в перестроечные годы, ушел в прошлое в 1999 году, когда президентом фестиваля стал и остается поныне Никита Михалков. Фестиваль обрел слаженную команду и в дальнейшем превратился в знаковое культурное и светское мероприятие.

За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира - Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Маргарете фон Тротта, Алан Паркер, Глеб Панфилов, Жан-Жак Анно, Фред Скепси, Люк Бессон, Джеральдина Чаплин, Эктор Бабенко, Павел Лунгин, Мохсен Махмальбаф, Ким Кидук. Программным директором ММКФ является культуролог Кирилл Разлогов, отборочную комиссию возглавляет российский кинокритик Андрей Плахов.