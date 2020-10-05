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Произошла неожиданная перестановка лидеров предвыборной гонки

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- ВБ
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Согласно ручному подсчету голосов на выборах в настоящее время произошла перестановка сил. Теперь процентное соотношение выглядит следующим образом:

1. Мекеним Кыргызстан" - 119 234 (24,48%).

2. "Биримдик" - 92 806 (19,05%).

3. "Кыргызстан" - 45 495 (9,34%).

4. "Мекенчил" - 37 788 (7,76%).

5. "Республика" - 34 442 (7,07%).

6. "Бутун Кыргызстан" - 29 960 (6,15%).

7. "Ата Мекен" - 21 998 (4,52%).

8. "Ыйман Нуру" - 20 061 (4,12%).

9. "Бир Бол" - 14 788 (3,04%).

10. "Чон казат" - 15 975 (3,28%).

11. "Замандаш" - 13 609 (2,79%).

12. "Социал-демократы" - 10 960 (2,25%).

13. "Реформа" - 6 630 (1,36%).

14. "Мекен Ынтымагы" - 4 415 (0,91%).

15. "Ордо" - 1 083 (0,22%).

16. Партия ветеранов войны в Афганистане - 734 (0,15%).

17. "Против всех" - 9 188 (1,89%).


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URL: https://www.vb.kg/392648
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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