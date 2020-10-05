Погода
$ 79.37 - 79.76
€ 92.55 - 93.92

Дети до 6 лет имеют право на бесплатное лечение при госпитализации

94  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Дети в возрасте до 6 лет имеют право на бесплатную медпомощь. Об этом сообщает ФОМС.

Как уточняется, это предусмотрено в рамках Программы государственных гарантий. Причем, речь идет как об амбулаторном, так и стационарном лечении.

- Данная категория населения при госпитализации в плановом порядке в стационарах республики не вносят сооплату. Дети, старше 6 лет, вносят сооплату при госпитализации как застрахованное население, в случае отсутствия прав на льготу, - отметили в ФОМС.

Как уточняется, за 8 месяцев 2020 года в общепрофильные стационары республики всего госпитализировано 156,5 тыс. кыргызстанцев из категории "Дети до 6 лет", согласн оперативным данным базе "Пролеченный случай".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392649
Теги:
дети, Кыргызстан, медицина, больница, ФОМС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  