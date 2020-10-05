Дети до 6 лет имеют право на бесплатное лечение при госпитализации

Дети в возрасте до 6 лет имеют право на бесплатную медпомощь. Об этом сообщает ФОМС.

Как уточняется, это предусмотрено в рамках Программы государственных гарантий. Причем, речь идет как об амбулаторном, так и стационарном лечении.

- Данная категория населения при госпитализации в плановом порядке в стационарах республики не вносят сооплату. Дети, старше 6 лет, вносят сооплату при госпитализации как застрахованное население, в случае отсутствия прав на льготу, - отметили в ФОМС.

Как уточняется, за 8 месяцев 2020 года в общепрофильные стационары республики всего госпитализировано 156,5 тыс. кыргызстанцев из категории "Дети до 6 лет", согласн оперативным данным базе "Пролеченный случай".